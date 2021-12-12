Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Ян Брейдель
1:0
13' ГолДе Кетеларе Шарль
22' Желтая карточкаБойя Франк
Ход матча
13'
22'
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
98
Сандра
Сиссе
10
Ланг
Ноа
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
81 Вроман КианиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
67 Lukas Willen
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
История личных встреч
Брюгге
Зульте-Варегем
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
44 матча
61.4%
18.2%
20.4%
27 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.2%
38.6%
18.2%
19 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|7 (2)
|0.39
|Де Кетеларе Шарль
|6
|0.33
|Ванакен Ханс
|5
|0.28
|Ланг Ноа
|4
|0.22
|Вормер Руд
|4
|0.22
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Мата Клинтон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Персин Тибо
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|11 (2)
|0.61
|Гано Зиньо
|10
|0.56
|Кутеса Дерек
|2
|0.11
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.06
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Ланг Ноа
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Бойя Франк
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
18%
5
36%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
50%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
5
31%
5
36%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
5
42%
7
30%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
33
28
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
12%
4
14%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
8
24%
3
11%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
5
18%
61-75
8
24%
10
36%
76-90
Пропущено
22
37
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 25
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
4
11%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
7
32%
5
14%
31-45
3
14%
9
24%
46-60
5
23%
10
27%
61-75
4
18%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|1:0
|18
|10
|6
|2
|33 - 23
|36
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|12.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|0:1
|18
|4
|5
|9
|27 - 39
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|1:0
|9
|5
|4
|0
|18 - 10
|19
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3