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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
3:0
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
13' Гол
Де Кетеларе Шарль
22' Желтая карточка
Бойя Франк
2:0
53' Гол
Ритс Матс
62' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
3:0
73' Гол
Ланг Ноа
88' Желтая карточка
Фадера Алию
90'+5
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
98
Сандра
Сиссе
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
1
Боссут
Сэмми
24
Плетинкс
Эвауд
15
Бойя
Франк
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
8
Кристенсен
Лассе
21
Сек
Ибраима
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
Брюгге
4-3-3
Зульте-Варегем
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Зульте-Варегем

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

44 матча

61.4%
18.2%
20.4%
27 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.2%
38.6%
18.2%
19 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:4
ТМК
2:1
ПДА
3:0
ПДА
0:6
К
1:2
К
1:1
ПДА
4:0
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
2:5
К
2:3
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:2
ЛП
5:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
5:0
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
3:4
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ТМС
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 7 (2) 0.39
Де Кетеларе Шарль 6 0.33
Ланг Ноа 5 0.28
Ванакен Ханс 5 0.28
Вормер Руд 4 0.22
Ритс Матс 2 0.11
Соболь Эдуард 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Мата Клинтон 1 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Персин Тибо 1 0.06
Сандра Сиссе 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 11 (2) 0.61
Гано Зиньо 10 0.56
Кутеса Дерек 2 0.11
Сиссако Абдулайе 2 0.11
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Плетинкс Эвауд 1 0.06
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Ланг Ноа 5 0
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Бойя Франк 2 1
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
50%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
2
12%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
5
31%
5
36%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
5
42%
7
30%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

36
28
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
5
14%
4
14%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
8
22%
10
36%
76-90

Пропущено

22
40
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 27
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
9%
5
13%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
7
32%
5
13%
31-45
3
14%
10
25%
46-60
5
23%
11
28%
61-75
4
18%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
12. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
13. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 18 4 5 9 27 - 41 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
3. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
6. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
10. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
11. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Бойя Франк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Де Кетеларе Шарль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 3:0 Зульте-Варегем онлайн


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