Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
13' ГолДе Кетеларе Шарль
22' Желтая карточкаБойя Франк
2:0
53' ГолРитс Матс
62' Желтая карточкаСиранни Алессандро
3:0
73' ГолЛанг Ноа
88' Желтая карточкаФадера Алию
Ход матча
13'
22'
53'
2:0
73'
3:0
88'
89'
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
98
Сандра
Сиссе
10
Ланг
Ноа
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
81 Вроман КианиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
67 Lukas Willen
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
История личных встреч
Брюгге
Зульте-Варегем
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
44 матча
61.4%
18.2%
20.4%
27 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.2%
38.6%
18.2%
19 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|7 (2)
|0.39
|Де Кетеларе Шарль
|6
|0.33
|Ланг Ноа
|5
|0.28
|Ванакен Ханс
|5
|0.28
|Вормер Руд
|4
|0.22
|Ритс Матс
|2
|0.11
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Мата Клинтон
|1
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Персин Тибо
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|11 (2)
|0.61
|Гано Зиньо
|10
|0.56
|Кутеса Дерек
|2
|0.11
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.06
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Ланг Ноа
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Бойя Франк
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
50%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
2
12%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
5
31%
5
36%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
5
42%
7
30%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
36
28
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
5
14%
4
14%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
8
22%
10
36%
76-90
Пропущено
22
40
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 27
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
9%
5
13%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
7
32%
5
13%
31-45
3
14%
10
25%
46-60
5
23%
11
28%
61-75
4
18%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|12.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|18
|4
|5
|9
|27 - 41
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3