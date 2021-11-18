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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
2:3
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
19' Гол
Miguel Merentiel
42' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
1:1
42' Гол
Emanuel Britez
2:1
45' Гол
Корвалан Клаудио
47' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
51' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
2:2
55' Гол
Walter Bou
2:3
66' Гол
Walter Bou
90'+8
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
11
Juan
Manuel
Garcia
23
Mauro
Luna
Diale
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
3
Marcelo
Benitez
II
31
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
19
Gabriel
Hachen
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Унион Санта-Фе
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
КДМЭП
1:3
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:0
С
1:3
П
0:2
П
2:2
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:1
НБ
2:3
НБ
0:1
НБ
2:2
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.19
Mauro Luna Diale 4 0.19
Juan Manuel Garcia 3 0.14
Фернандо Андре Маркес 2 0.1
Emanuel Britez 2 0.1
Franco Calderon 2 0.1
Nicolas Cordero 2 (1) 0.1
Корвалан Клаудио 1 0.05
Imanol Machuca 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Cristian Insaurralde 1 0.05
Lucas Esquivel 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 7 0.33
Miguel Merentiel 7 0.33
Пиццини Франсиско 6 0.29
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.1
Барриос Лукас 2 0.1
Gabriel Hachen 2 0.1
Rodrigo Contreras 2 0.1
Nicolas Tripicchio 2 0.1
Hugo Ezequiel Silva 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Franco Paredes 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Marcelo Benitez II 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 7 0
Emanuel Britez 5 1
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Lucas Esquivel 2 1
Juan Manuel Garcia 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Enzo Roldan 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Tripicchio 5 0
Adonis Frias 5 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
2
14%
5
50%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90

Забито

25
34
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
3
12%
8
24%
46-60
5
20%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Пропущено

30
19
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
4
13%
6
32%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
6
20%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Ланус 0:0 21 10 6 5 35 - 30 36
5. Велес Сарсфилд 20 9 7 4 29 - 16 34
6. Бока Хуниорс 20 9 6 5 24 - 16 33
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 20 7 8 5 19 - 16 29
11. Химнасия Ла-Плата 20 7 7 6 17 - 19 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
15. Аргентинос Хуниорс 20 6 7 7 19 - 20 25
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
19. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
20. Банфилд 20 4 9 7 16 - 22 21
21. Патронато Парана 0:0 21 4 9 8 20 - 29 21
22. Альдосиви 20 6 3 11 19 - 33 21
23. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
24. Сан-Лоренсо 20 5 5 10 18 - 27 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Ланус 0:0 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
11. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
12. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
14. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
15. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
16. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Патронато Парана 0:0 10 3 5 2 11 - 8 14
19. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 0:0 10 6 1 3 16 - 14 19
3. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
9. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
10. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
11. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
12. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
13. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 0:0 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
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