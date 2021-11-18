Аргентина: Лига професьональ 2021
2:3
Конец матча
0:1
19' ГолMiguel Merentiel
42' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
1:1
42' ГолEmanuel Britez
2:1
45' ГолКорвалан Клаудио
47' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
51' Желтая карточкаJuan Manuel Garcia
2:2
55' ГолWalter Bou
2:3
66' ГолWalter Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
19'
42'
1:1
45'
2:1
47'
55'
2:2
66'
2:3
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.19
|Mauro Luna Diale
|4
|0.19
|Juan Manuel Garcia
|3
|0.14
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.1
|Emanuel Britez
|2
|0.1
|Franco Calderon
|2
|0.1
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.1
|Корвалан Клаудио
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Cristian Insaurralde
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|7
|0.33
|Miguel Merentiel
|7
|0.33
|Пиццини Франсиско
|6
|0.29
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.1
|Барриос Лукас
|2
|0.1
|Gabriel Hachen
|2
|0.1
|Rodrigo Contreras
|2
|0.1
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.1
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Franco Paredes
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Emanuel Britez
|5
|1
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Juan Manuel Garcia
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Tripicchio
|5
|0
|Adonis Frias
|5
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
2
14%
5
50%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
3
12%
8
24%
46-60
5
20%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
4
13%
6
32%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
6
20%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Ланус
|0:0
|21
|10
|6
|5
|35 - 30
|36
|5.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Бока Хуниорс
|20
|9
|6
|5
|24 - 16
|33
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|20
|7
|8
|5
|19 - 16
|29
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|19.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|20.
|Банфилд
|20
|4
|9
|7
|16 - 22
|21
|21.
|Патронато Парана
|0:0
|21
|4
|9
|8
|20 - 29
|21
|22.
|Альдосиви
|20
|6
|3
|11
|19 - 33
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Ланус
|0:0
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|11.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|12.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|15.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Патронато Парана
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|0:0
|10
|6
|1
|3
|16 - 14
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|13.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|0:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2