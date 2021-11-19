Аргентина: Лига професьональ 2021
12' Желтая карточкаJoel Sonora
20
Joel
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
Ход матча
12'
История личных встреч
Банфилд
Альдосиви
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.33
|Датоло Хесус
|3
|0.14
|Ramiro Enrique
|3
|0.14
|Giuliano Galoppo
|2 (1)
|0.1
|Luciano Pons
|1
|0.05
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.43
|Gaston Lodico
|4
|0.19
|Federico Gino
|1
|0.05
|Leandro Maciel
|1
|0.05
|Серро Франсиско
|1
|0.05
|Francisco Grahl
|1
|0.05
|Brian Guzman
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Emanuel Coronel
|6
|0
|Lautaro Rios
|6
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Franco Quinteros
|4
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Миерс Маркос
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Ауче Габриэль
|0
|1
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
1
13%
3
14%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
41%
5
28%
76-90
Пропущено
21
34
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
19%
4
12%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
19%
5
15%
31-45
4
19%
6
18%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
6
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4
Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|5.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Бока Хуниорс
|20
|9
|6
|5
|24 - 16
|33
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|20
|7
|8
|5
|19 - 16
|29
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|19.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|20.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|21.
|Альдосиви
|0:0
|21
|6
|4
|11
|19 - 33
|22
|22.
|Банфилд
|0:0
|21
|4
|10
|7
|16 - 22
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|11.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|12.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|13.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|16.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|22.
|Альдосиви
|0:0
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Банфилд
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Банфилд
|0:0
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|13.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|18.
|Альдосиви
|0:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2