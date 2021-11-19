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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
0:0
Первый тайм: 26'
Альдосиви
0'
12' Желтая карточка
Joel Sonora
26'
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
8
Giuliano
Galoppo
27
Доминго
Николас
20
Joel
Sonora
7
Куэро
Маурисио
18
Ramiro
Enrique
22
Juan
Alvarez2
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
6
Колоччини
Фабрисио
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
8
Javier
Iritier
5
Ромеро
Гастон
33
Leandro
Maciel
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
15
Ауче
Габриэль
Банфилд
4-3-3
Альдосиви
4-2-3-1

Ход матча

12'
Joel Sonora
 

История личных встреч

Банфилд
Альдосиви

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
С
0:1
С
1:4
П
1:3
П
1:1
П
2:3
П
0:3
ПБ
3:0
ПБ
0:3
ПБ
1:1
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.33
Датоло Хесус 3 0.14
Ramiro Enrique 3 0.14
Giuliano Galoppo 2 (1) 0.1
Luciano Pons 1 0.05
Emanuel Coronel 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.43
Gaston Lodico 4 0.19
Federico Gino 1 0.05
Leandro Maciel 1 0.05
Серро Франсиско 1 0.05
Francisco Grahl 1 0.05
Brian Guzman 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 5 1
Emanuel Coronel 6 0
Lautaro Rios 6 0
Giuliano Galoppo 3 1
Лолло Лусиано 4 0
Franco Quinteros 4 0
Урси Агустин 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Доминго Николас 2 0
Nicolas Linares 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Joel Sonora 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 6 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Миерс Маркос 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Mario Lopez 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Ауче Габриэль 0 1
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Rufino Lucero 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
1
13%
3
14%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
41%
5
28%
76-90

Пропущено

21
34
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
19%
4
12%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
4
19%
5
15%
31-45
4
19%
6
18%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4
Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
5. Велес Сарсфилд 20 9 7 4 29 - 16 34
6. Бока Хуниорс 20 9 6 5 24 - 16 33
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 20 7 8 5 19 - 16 29
11. Химнасия Ла-Плата 20 7 7 6 17 - 19 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
15. Аргентинос Хуниорс 20 6 7 7 19 - 20 25
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
19. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
20. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
21. Альдосиви 0:0 21 6 4 11 19 - 33 22
22. Банфилд 0:0 21 4 10 7 16 - 22 22
23. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
24. Сан-Лоренсо 20 5 5 10 18 - 27 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
11. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
12. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
13. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
14. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
15. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
16. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
17. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
18. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
19. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
22. Альдосиви 0:0 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Банфилд 0:0 10 2 3 5 9 - 14 9
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
9. Банфилд 0:0 11 2 7 2 7 - 8 13
10. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
11. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
12. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
13. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
18. Альдосиви 0:0 10 2 4 4 7 - 13 10
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Хоэль Сонора получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Альдосиви
1.62
4.75
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Альдосиви онлайн


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