  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
45' Желтая карточка
Мендез Начо
1:0
57' Пенальти
Майкл Сантос
58' Желтая карточка
Thiago Almada
67' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
1:1
68' Гол
Juan Martin Lucero
74' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
90'+5
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
10
Hector
Fertoli
21
Angelo
Martino
9
Майкл
Сантос
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:1
ЛП
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 7 (2) 0.33
Carlos Auzqui 5 (1) 0.24
Enzo Hernan Diaz 4 0.19
Diego Valoyes 3 0.14
Mateo Retegui 3 0.14
Hector Fertoli 2 0.1
Nahuel Tenaglia 2 0.1
Angelo Martino 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Julian Malatini 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Мендез Начо 0 0
Francis Mac Allister 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (1) 0.38
Thiago Almada 4 0.19
Дженсон Лукас 3 0.14
Манкуэльо Федерико 3 0.14
Luca Orellano 2 0.1
Agustin Bouzat 2 0.1
Адриан Рикардо 2 0.1
Cristian Alberto Tarragona 2 0.1
Ортега Франсиско 1 0.05
Matias De los Santos II 1 0.05
Касерес Сантьяго 1 0.05
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 7 0
Nahuel Tenaglia 6 0
Мендез Начо 5 0
Julian Malatini 5 0
Рафа II 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Angelo Martino 4 0
Комар Хуан 3 0
Diego Valoyes 3 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Майкл Сантос 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Cristian Nicolas Luduena 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 5 0
Манкуэльо Федерико 4 0
Поблет Херонимо 4 0
Juan Martin Lucero 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Хианетти Лаутаро 3 0
Matias De los Santos II 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Damian Fernandez 1 1
Lucas Hoyos 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Thiago Almada 1 0
Luca Orellano 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
2
13%
9
41%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
6
43%
4
50%
76-90

Забито

31
30
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
4
13%
5
17%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
4
13%
10
33%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
9
53%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
5. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
6. Бока Хуниорс 20 9 6 5 24 - 16 33
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
9. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
10. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
14. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
15. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
16. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
17. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
18. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
19. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
20. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
21. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
8. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
9. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
12. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
13. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
14. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
15. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
16. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
17. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
18. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
13. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
18. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Мендез Начо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 