Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Конец матча
45' Желтая карточкаМендез Начо
1:0
57' ПенальтиМайкл Сантос
58' Желтая карточкаThiago Almada
67' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
1:1
68' ГолJuan Martin Lucero
74' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
45'
57'
1:0
58'
67'
68'
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.33
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.24
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.19
|Diego Valoyes
|3
|0.14
|Mateo Retegui
|3
|0.14
|Hector Fertoli
|2
|0.1
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.1
|Angelo Martino
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Julian Malatini
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (1)
|0.38
|Thiago Almada
|4
|0.19
|Дженсон Лукас
|3
|0.14
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.14
|Luca Orellano
|2
|0.1
|Agustin Bouzat
|2
|0.1
|Адриан Рикардо
|2
|0.1
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.1
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Matias De los Santos II
|1
|0.05
|Касерес Сантьяго
|1
|0.05
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|6
|0
|Мендез Начо
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Рафа II
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Angelo Martino
|4
|0
|Комар Хуан
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Манкуэльо Федерико
|4
|0
|Поблет Херонимо
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
16
22
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
2
13%
9
41%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
6
43%
4
50%
76-90
Забито
31
30
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
4
13%
5
17%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
4
13%
10
33%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
9
53%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|5.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|6.
|Бока Хуниорс
|20
|9
|6
|5
|24 - 16
|33
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|14.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|15.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|16.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|17.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|18.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|21.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|9.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|12.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|13.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|14.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|14.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|18.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2