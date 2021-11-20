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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 51'
Годой Крус
0'
50' Желтая карточка
Перес Дамиан
51'
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
19
Luciano
Gomez
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
24
Elias
Gomez
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
16
Matias
Ramirez
9
Tomas
Badaloni
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Годой Крус

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
2:1
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
2:4
ПА
2:4
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 5 0.24
Gabriel Carabajal 3 (1) 0.14
Mateo Agustin Coronel 3 0.14
Cesar Florentin 2 (1) 0.1
Kevin Mac Allister 2 0.1
Lucas Villalba 1 0.05
Jonathan David Gomez 1 0.05
Кабрера Хавьер 1 0.05
Matias Romero1 1 0.05
Luciano Gomez 0 0
Franco Moyano 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 10 (1) 0.48
Ezequiel Bullaude 6 0.29
Sebastian Lomonaco 3 0.14
Tomas Badaloni 2 0.1
Elias Sebastian Lopez 1 0.05
Cristian Colman 1 0.05
Gonzalo Abrego 1 0.05
Перес Дамиан 1 0.05
Matias Ramirez 1 0.05
Bruno Sosa 1 0.05
Nelson Acevedo 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Alan Cantero 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 8 0
Lucas Villalba 5 0
Cesar Florentin 5 0
Кабрера Хавьер 3 1
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Nicolas Reniero 3 0
Gabriel Carabajal 2 0
Luciano Gomez 2 0
Matias Romero1 2 0
Pablo Minissale 2 0
Lautro Ovando 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Elias Gomez 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Diego Sosa III 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 0
Nestor Breitenbruch 4 0
Перес Дамиан 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Leonel Gonzalez 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Nelson Acevedo 2 0
Matias Ramirez 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Manuel Llano 2 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Ezequiel Bullaude 1 0
Gonzalo Abrego 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
35%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

20
29
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
4
20%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
4
20%
10
34%
61-75
8
40%
9
31%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
3
16%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 0:0 21 12 4 5 30 - 19 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Велес Сарсфилд 0:0 21 9 8 4 29 - 16 35
5. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
6. Бока Хуниорс 20 9 6 5 24 - 16 33
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
9. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
10. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 0:0 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Аргентинос Хуниорс 0:0 21 6 8 7 19 - 20 26
14. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
15. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
16. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
17. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
18. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
19. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
20. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
21. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 0:0 10 7 2 1 15 - 4 23
4. Велес Сарсфилд 0:0 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
8. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
9. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
12. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
13. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
14. Годой Крус 0:0 11 4 4 3 16 - 13 16
15. Аргентинос Хуниорс 0:0 10 4 3 3 11 - 8 15
16. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
17. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
18. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 0:0 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 0:0 10 3 4 3 7 - 8 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
13. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Аргентинос Хуниорс 0:0 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
18. Годой Крус 0:0 10 3 2 5 12 - 13 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Перес Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 6'
    Гильермо Луис Ортис уходит с поля. Джанлука Феррари выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Годой Крус
2.06
3.80
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус онлайн


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