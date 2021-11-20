Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Конец матча
50' Желтая карточкаПерес Дамиан
52' Желтая карточкаLuciano Gomez
54' Желтая карточкаNelson Acevedo
87' Желтая карточкаManuel Llano
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Manuel Llano
-
20 Alan Cantero
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
Ход матча
50'
52'
54'
87'
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Годой Крус
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.24
|Gabriel Carabajal
|3 (1)
|0.14
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.14
|Cesar Florentin
|2 (1)
|0.1
|Kevin Mac Allister
|2
|0.1
|Lucas Villalba
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|1
|0.05
|Matias Romero1
|1
|0.05
|Luciano Gomez
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|10 (1)
|0.48
|Ezequiel Bullaude
|6
|0.29
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.14
|Tomas Badaloni
|2
|0.1
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.05
|Cristian Colman
|1
|0.05
|Gonzalo Abrego
|1
|0.05
|Перес Дамиан
|1
|0.05
|Matias Ramirez
|1
|0.05
|Bruno Sosa
|1
|0.05
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|8
|0
|Lucas Villalba
|5
|0
|Cesar Florentin
|5
|0
|Кабрера Хавьер
|3
|1
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Pablo Minissale
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Diego Sosa III
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|4
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|0
|Nestor Breitenbruch
|4
|0
|Nelson Acevedo
|3
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Leonel Gonzalez
|3
|0
|Manuel Llano
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Ezequiel Bullaude
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
35%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
20
29
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
4
20%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
4
20%
10
34%
61-75
8
40%
9
31%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
3
16%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|5.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|6.
|Бока Хуниорс
|20
|9
|6
|5
|24 - 16
|33
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|14.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|15.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|16.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|17.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|18.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|21.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|9.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|12.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|13.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|14.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|14.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|18.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2