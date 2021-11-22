Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Первый тайм: 11'
0:1
11' ГолАльварес Хулиан
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
Ход матча
11'
0:1
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Ривер Плейт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|7
|0.33
|Augusto Schott
|3
|0.14
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.14
|Куручет Факундо
|2
|0.1
|Hernan Lamberti
|2
|0.1
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|15
|0.71
|Ромеро Брайан
|7
|0.33
|Де ла Крус Николас
|4
|0.19
|Суарес Матиас
|3
|0.14
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.14
|Перес Энцо
|2
|0.1
|Сукулини Бруно
|2
|0.1
|Рохас Роберт
|2
|0.1
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|1
|Mauro Bogado
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
35%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
18
7
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
22%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Забито
23
41
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
1
4%
5
12%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
26%
11
27%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
5
22%
9
22%
61-75
4
17%
7
17%
76-90
Пропущено
27
15
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
1
4%
3
20%
1-15
6
22%
4
27%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|6.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|7.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2