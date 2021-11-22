Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Конец матча
0:1
10' ГолАльварес Хулиан
49' Желтая карточкаПерес Энцо
59' Желтая карточкаКаско Милтон
75' Желтая карточкаСукулини Бруно
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
Ход матча
10'
0:1
49'
59'
75'
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Ривер Плейт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|7
|0.33
|Augusto Schott
|3
|0.14
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.14
|Куручет Факундо
|2
|0.1
|Hernan Lamberti
|2
|0.1
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|16
|0.76
|Ромеро Брайан
|7
|0.33
|Де ла Крус Николас
|4
|0.19
|Суарес Матиас
|3
|0.14
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.14
|Перес Энцо
|2
|0.1
|Сукулини Бруно
|2
|0.1
|Рохас Роберт
|2
|0.1
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|1
|Mauro Bogado
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
33%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
1
10%
3
17%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
18
7
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
22%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Забито
23
42
11 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
4%
6
14%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
26%
11
26%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
5
22%
9
21%
61-75
4
17%
7
17%
76-90
Пропущено
28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
2
7%
3
20%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|6.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|7.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2