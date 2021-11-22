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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
10' Гол
Альварес Хулиан
49' Желтая карточка
Перес Энцо
59' Желтая карточка
Каско Милтон
75' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90'+5
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
38
Kevin
Lomonaco
32
Lucas
Acevedo
3
Juan
Infante
18
Horacio
Tijanovich
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
35
Бертоло
Николас
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
13
Зидан
Энцо
19
Ромеро
Брайан
9
Альварес
Хулиан
Атлетико Платенсе
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Ривер Плейт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 7 0.33
Augusto Schott 3 0.14
Мансилья Брайан 3 (1) 0.14
Куручет Факундо 2 0.1
Hernan Lamberti 2 0.1
Бертоло Николас 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Mauro Bogado 1 (1) 0.05
Lucas Acevedo 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Kevin Lomonaco 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 16 0.76
Ромеро Брайан 7 0.33
Де ла Крус Николас 4 0.19
Суарес Матиас 3 0.14
Карраскаль Хорхе 3 0.14
Перес Энцо 2 0.1
Сукулини Бруно 2 0.1
Рохас Роберт 2 0.1
Палавесино Агустин 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Nahuel Iribarren 2 1
Mauro Bogado 3 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Каско Милтон 5 0
Сукулини Бруно 5 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
33%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
1
10%
3
17%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

18
7
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
22%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Забито

23
42
11 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
4%
6
14%
1-15
4
17%
3
7%
16-30
6
26%
11
26%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
5
22%
9
21%
61-75
4
17%
7
17%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
2
7%
3
20%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
6. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
7. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
8. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
9. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
10. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
18. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
19. Ньюэллс Олд Бойз 21 6 5 10 21 - 29 23
20. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 21 4 8 9 22 - 27 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
8. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
9. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
13. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
14. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
15. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
16. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
17. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
8. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Альварес Хулиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт онлайн


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