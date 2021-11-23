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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:0
Первый тайм: 8'
Тальерес Кордоба
0'
6' Желтая карточка
1:0
7' Гол
Карбонеро Йохан
8'
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
27
Manuel
Insurralde
33
Nery
Leyes
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
43
Erik
Ramirez
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
7'
Карбонеро Йохан
1:0

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 4 (1) 0.19
Карбонеро Йохан 3 0.14
Leandro Contin 2 0.1
Матеас Перез Гарсия 2 0.1
Guillermo Fratta 2 0.1
Алеман Брайн 1 0.05
Maximiliano Angel Coronel 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
Erik Ramirez 1 0.05
German Guiffrey 1 0.05
Francisco Gerometta 0 0
Matias Miranda 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 7 (2) 0.33
Carlos Auzqui 5 (1) 0.24
Enzo Hernan Diaz 4 0.19
Diego Valoyes 3 0.14
Mateo Retegui 3 0.14
Hector Fertoli 2 0.1
Nahuel Tenaglia 2 0.1
Angelo Martino 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Julian Malatini 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Мендез Начо 0 0
Francis Mac Allister 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 4 1
Manuel Insurralde 4 1
Чеккини Эмануэль 5 0
Matias Melluso 5 0
Guillermo Fratta 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leonardo Morales 2 0
Leandro Contin 2 0
Erik Ramirez 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Рей Родриго 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 7 0
Nahuel Tenaglia 6 0
Мендез Начо 5 0
Julian Malatini 5 0
Рафа II 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Angelo Martino 4 0
Комар Хуан 3 0
Diego Valoyes 3 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Майкл Сантос 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Cristian Nicolas Luduena 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

18
31
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
17%
4
13%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
5
28%
6
19%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
2
11%
4
13%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
16%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
6
32%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Тальерес Кордоба 0:1 22 12 4 6 31 - 21 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
6. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
7. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
8. Химнасия Ла-Плата 1:0 22 9 7 6 19 - 19 34
9. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
10. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
11. Уракан 0:0 22 7 9 6 20 - 20 30
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Патронато Парана 0:0 22 5 9 8 23 - 31 24
18. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
19. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
20. Ньюэллс Олд Бойз 21 6 5 10 21 - 29 23
21. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 21 4 8 9 22 - 27 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 0:1 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Химнасия Ла-Плата 1:0 12 5 5 2 10 - 7 20
7. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
8. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
9. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
10. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
11. Уракан 0:0 12 4 5 3 10 - 10 17
12. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
14. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
15. Патронато Парана 0:0 10 4 4 2 14 - 10 16
16. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
17. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
20. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
21. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 0:1 12 5 2 5 15 - 16 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
8. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
9. Химнасия Ла-Плата 1:0 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 0:0 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 0:0 12 1 5 6 9 - 21 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Карбонеро Йохан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
3.60
3.10
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба онлайн


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