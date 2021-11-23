Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 8'
1:0
7' ГолКарбонеро Йохан
17
Рей
Родриго
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
33
Nery
Leyes
43
Erik
Ramirez
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
6'
7'
1:0
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (1)
|0.19
|Карбонеро Йохан
|3
|0.14
|Leandro Contin
|2
|0.1
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.1
|Guillermo Fratta
|2
|0.1
|Алеман Брайн
|1
|0.05
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|German Guiffrey
|1
|0.05
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Matias Miranda
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.33
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.24
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.19
|Diego Valoyes
|3
|0.14
|Mateo Retegui
|3
|0.14
|Hector Fertoli
|2
|0.1
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.1
|Angelo Martino
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Julian Malatini
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|4
|1
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Чеккини Эмануэль
|5
|0
|Matias Melluso
|5
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|6
|0
|Мендез Начо
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Рафа II
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Angelo Martino
|4
|0
|Комар Хуан
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
18
31
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
17%
4
13%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
3
17%
5
16%
31-45
5
28%
6
19%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
2
11%
4
13%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
16%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
6
32%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|22
|12
|4
|6
|31 - 21
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|6.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|7.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|11.
|Уракан
|0:0
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Патронато Парана
|0:0
|22
|5
|9
|8
|23 - 31
|24
|18.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|19.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|21.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|12
|5
|5
|2
|10 - 7
|20
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|8.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|9.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|11.
|Уракан
|0:0
|12
|4
|5
|3
|10 - 10
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|14.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|15.
|Патронато Парана
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|16.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|17.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|20.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|21.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|12
|5
|2
|5
|15 - 16
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2