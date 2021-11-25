Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Перерыв
1:0
20' ГолCarlos Benavidez
24' Желтая карточкаМедина Кристиан
45' Желтая карточкаCarlos Benavidez
45' Желтая карточкаАльмендра Агустин
11
Gaston
Togni
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
36 David Sayago
-
-
-
28 Mauro Zurita
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
Ход матча
20'
1:0
24'
45'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|8
|0.36
|Alan Sonora
|4
|0.18
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.14
|Alan Velasco
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.05
|Carlos Benavidez
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Rodrigo Marquez
|1
|0.05
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|6
|0.27
|Альмендра Агустин
|3
|0.14
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.09
|Фабра Франк
|2
|0.09
|Кардона Эдвин
|1
|0.05
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вилья Себастьян
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Инсаурральде Хуан
|7
|0
|Sergio Barreto
|5
|1
|Alan Velasco
|6
|0
|Lucas Daniel Romero
|5
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|4
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
9
10
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90
Забито
23
25
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
8
35%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|0:1
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|0:1
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|15.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2