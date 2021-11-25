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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
1:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
1:0
20' Гол
Carlos Benavidez
24' Желтая карточка
Медина Кристиан
45' Желтая карточка
Carlos Benavidez
45' Желтая карточка
Альмендра Агустин
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
11
Gaston
Togni
7
Роа
Андрес
Фелипе
21
Carlos
Benavidez
23
Бланко
Доминго
14
Lucas
Gonzalez
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
37
Сандез
Агустин
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
32
Альмендра
Агустин
11
Сальвио
Эдуардо
31
Павон
Кристиан
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Индепендьенте Авельянеда
4-5-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
3:0
П
1:1
П
3:1
П
1:1
ТМ(
0:3
П
2:1
ММ(
0:0
ММ(
3:3
ПА
4:5
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:3
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
0:0
ПА
1:1
ПАК
1:1
TPDV
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 8 0.36
Alan Sonora 4 0.18
Роа Андрес Фелипе 3 0.14
Alan Velasco 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Lucas Daniel Romero 1 0.05
Carlos Benavidez 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Rodrigo Marquez 1 0.05
Braian Martinez 1 0.05
Паласиос Себастьян 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Gaston Togni 0 0
Thomas Ortega 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 6 0.27
Альмендра Агустин 3 0.14
Павон Кристиан 2 (1) 0.09
Фабра Франк 2 0.09
Кардона Эдвин 1 0.05
Самбрано Очандарте 1 0.05
Лопес Лисандро II 1 0.05
Орсини Николас 1 0.05
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Вилья Себастьян 1 0.05
Вейгандт Марсело 1 0.05
Agustin Obando 1 0.05
Монтес Родриго 1 0.05
Рохо Маркос 1 (1) 0.05
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 2
Инсаурральде Хуан 7 0
Sergio Barreto 5 1
Alan Velasco 6 0
Lucas Daniel Romero 5 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Carlos Benavidez 1 0
Gaston Togni 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 4 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

9
10
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90

Забито

23
25
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
8
35%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
3. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 0:1 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
7. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
8. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 1:0 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
13. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
14. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
15. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
16. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
17. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
18. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Индепендьенте Авельянеда 1:0 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 0:1 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
13. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
14. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
15. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 0:1 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
12. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 1:0 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Бока Хуниорс
3.65
3.25
6.50
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