Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Конец матча
1:0
20' ГолCarlos Benavidez
24' Желтая карточкаМедина Кристиан
45' Желтая карточкаCarlos Benavidez
45' Желтая карточкаАльмендра Агустин
52' Желтая карточкаРоа Андрес Фелипе
58' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
73' Желтая карточкаСандез Агустин
82' Красная карточкаИскиэрдос Карлос
82' Желтая карточкаAlan Velasco
90' Желтая карточкаAlan Varela
11
Gaston
Togni
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
36 David Sayago
-
-
-
28 Mauro Zurita
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
Ход матча
20'
1:0
24'
45'
73'
82'
82'
90'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|8
|0.36
|Alan Sonora
|4
|0.18
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.14
|Alan Velasco
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.05
|Carlos Benavidez
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Rodrigo Marquez
|1
|0.05
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|6
|0.27
|Альмендра Агустин
|3
|0.14
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.09
|Фабра Франк
|2
|0.09
|Кардона Эдвин
|1
|0.05
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вилья Себастьян
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Инсаурральде Хуан
|8
|0
|Alan Velasco
|7
|0
|Sergio Barreto
|5
|1
|Lucas Daniel Romero
|5
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
9
10
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90
Забито
24
25
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
3
13%
2
8%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
8
33%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|15.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2