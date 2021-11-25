Аргентина: Лига професьональ 2021
0:2
Перерыв
0:1
4' ГолРубен Марко
0:2
8' ГолРубен Марко
34' Красная карточкаEric Meza
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Elias Fugas
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
4'
0:1
8'
0:2
34'
История личных встреч
Колон
Росарио Сентраль
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Meza
|4
|0.18
|Rodrigo Aliendro
|4
|0.18
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.14
|Cristian Ferreira2
|3
|0.14
|Cristian Bernardi
|1
|0.05
|Lucas Beltrain
|1
|0.05
|Wilson Morelo
|1
|0.05
|Лертора Федерико
|1
|0.05
|Гольц Паоло
|1
|0.05
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Yeiler Goez
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|10
|0.45
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.18
|Emiliano Vecchio
|4
|0.18
|Gaston Avilla
|3
|0.14
|Gino Infantino
|3
|0.14
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Pedro Ojeda
|1
|0.05
|Luciano Ferreyra
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Каральо Милтон
|1
|0.05
|Facundo Almada
|1
|0.05
|Russo Cordero
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Facundo Farias
|6
|0
|Лертора Федерико
|5
|0
|Eric Meza
|3
|1
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Pedro Ojeda
|6
|0
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Gaston Avilla
|3
|1
|Gino Infantino
|4
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|1
|Рубен Марко
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Ricardo Garay
|3
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Michael Covea
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|2
|0
|Luciano Ferreyra
|2
|0
|Julio Luques
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Ulises Ciccioli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
50%
4
19%
31-45
1
17%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
33%
4
19%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
30%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
8
44%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
23
31
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
17%
5
16%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
7
30%
5
16%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
3
13%
10
32%
76-90
Пропущено
21
31
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
0
0%
4
13%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
7
33%
8
26%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Ланус
|1:1
|22
|10
|6
|6
|38 - 34
|36
|7.
|Колон
|0:2
|22
|10
|5
|7
|21 - 25
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Росарио Сентраль
|2:0
|22
|9
|3
|10
|32 - 32
|30
|13.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|14.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|15.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|17.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|22
|5
|9
|8
|25 - 28
|24
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|0:2
|11
|6
|3
|2
|12 - 9
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|2:0
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Ланус
|1:1
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|15.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|1:1
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Колон
|0:2
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|13.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|17.
|Росарио Сентраль
|2:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|18.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2