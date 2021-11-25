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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:2
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
0:1
4' Гол
Рубен Марко
0:2
8' Гол
Рубен Марко
34' Красная карточка
Eric Meza
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
2
Bruno
Felix
Bianchi
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
23
Cristian
Bernardi
5
Tomas
Moschion
29
Rodrigo
Aliendro
24
Nahuel
Gallardo
16
Cristian
Ferreira2
9
Lucas
Beltrain
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
27
Gino
Infantino
25
Pedro
Ojeda
18
Francesco
Lo
Celso
10
Emiliano
Vecchio
9
Рубен
Марко
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Колон
3-5-1-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

История личных встреч

Колон
Росарио Сентраль

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
КДЛС
1:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1
П
0:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Meza 4 0.18
Rodrigo Aliendro 4 0.18
Facundo Farias 3 (3) 0.14
Cristian Ferreira2 3 0.14
Cristian Bernardi 1 0.05
Lucas Beltrain 1 0.05
Wilson Morelo 1 0.05
Лертора Федерико 1 0.05
Гольц Паоло 1 0.05
Кастро Алексис 1 0.05
Yeiler Goez 1 0.05
Gonzalo Piovi 0 0
Мура Факундо 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 10 0.45
Lucas Emanuel Gamba 4 0.18
Emiliano Vecchio 4 0.18
Gaston Avilla 3 0.14
Gino Infantino 3 0.14
Damian Alberto Martinez 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Pedro Ojeda 1 0.05
Luciano Ferreyra 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Каральо Милтон 1 0.05
Facundo Almada 1 0.05
Russo Cordero 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Facundo Farias 6 0
Лертора Федерико 5 0
Eric Meza 3 1
Кастро Алексис 4 0
Facundo Garces 4 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 6 0
Pedro Ojeda 6 0
Emiliano Vecchio 4 1
Gaston Avilla 3 1
Gino Infantino 4 0
Nicolas Ferreyra 2 1
Рубен Марко 3 0
Facundo Almada 3 0
Ricardo Garay 3 0
Diego Zabala 2 0
Michael Covea 2 0
Fernando Torrent 2 0
Francesco Lo Celso 2 0
Luciano Ferreyra 2 0
Julio Luques 2 0
Броун Хорхе 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Ulises Ciccioli 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
50%
4
19%
31-45
1
17%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
33%
4
19%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
30%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
8
44%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

23
31
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
17%
5
16%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
7
30%
5
16%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
3
13%
10
32%
76-90

Пропущено

21
31
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
0
0%
4
13%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
7
33%
8
26%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
29%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
3. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Ланус 1:1 22 10 6 6 38 - 34 36
7. Колон 0:2 22 10 5 7 21 - 25 35
8. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Росарио Сентраль 2:0 22 9 3 10 32 - 32 30
13. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
14. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
15. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 1:1 22 5 9 8 25 - 28 24
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 0:2 11 6 3 2 12 - 9 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 2:0 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Ланус 1:1 12 4 6 2 20 - 17 18
13. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
14. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
15. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 1:1 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 1:1 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
8. Колон 0:2 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
13. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 1:1 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
16. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
17. Росарио Сентраль 2:0 12 3 3 6 15 - 21 12
18. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
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Колон
Ничья
Росарио Сентраль
32.00
6.98
2.76
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