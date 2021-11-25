Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Перерыв
1:0
8' ГолБурдиссо Гильермо
27' Желтая карточкаNicolas Thaller
1:1
33' ПенальтиMatias Tissera
37' Желтая карточкаЖозе Густаво Санд
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
Ход матча
8'
27'
33'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|12 (2)
|0.55
|Лопес Хосе Мануэль
|11
|0.5
|Victor Malcorra
|6 (1)
|0.27
|Angel Gonzalez II
|3
|0.14
|Акоста Лаутаро
|2
|0.09
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|8 (1)
|0.36
|Augusto Schott
|3
|0.14
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.14
|Куручет Факундо
|2
|0.09
|Hernan Lamberti
|2
|0.09
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|1
|Морель Хорхе
|6
|0
|Alexandro Bernabei
|6
|0
|Nicolas Thaller
|5
|0
|Braian Aguirre
|5
|0
|Angel Gonzalez II
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Жозе Густаво Санд
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Весприни Матиас
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Lautaro Morales
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|1
|Mauro Bogado
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Пропущено
16
18
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
39%
1
10%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Забито
37
23
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
11
30%
30%
6
26%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
1
3%
5
22%
61-75
11
30%
30%
4
17%
76-90
Пропущено
33
28
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
18%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
8
24%
2
7%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
7
21%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3
Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Ланус
|1:1
|22
|10
|6
|6
|38 - 34
|36
|7.
|Колон
|0:2
|22
|10
|5
|7
|21 - 25
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Росарио Сентраль
|2:0
|22
|9
|3
|10
|32 - 32
|30
|13.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|14.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|15.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|17.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|22
|5
|9
|8
|25 - 28
|24
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|0:2
|11
|6
|3
|2
|12 - 9
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|2:0
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Ланус
|1:1
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|15.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|1:1
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Колон
|0:2
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|13.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|17.
|Росарио Сентраль
|2:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|18.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2