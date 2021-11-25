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  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:1
Перерыв
Атлетико Платенсе
0'
1:0
8' Гол
Бурдиссо Гильермо
27' Желтая карточка
Nicolas Thaller
1:1
33' Пенальти
Matias Tissera
37' Желтая карточка
Жозе Густаво Санд
17
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
3
Бурдиссо
Гильермо
29
Nicolas
Thaller
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
19
Морель
Хорхе
11
Matias
Esquivel
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
38
Kevin
Lomonaco
2
Nahuel
Iribarren
3
Juan
Infante
18
Horacio
Tijanovich
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
25
Куручет
Факундо
7
Matias
Tissera
35
Бертоло
Николас
Ланус
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 12 (2) 0.55
Лопес Хосе Мануэль 11 0.5
Victor Malcorra 6 (1) 0.27
Angel Gonzalez II 3 0.14
Акоста Лаутаро 2 0.09
Бурдиссо Гильермо 1 0.05
Tomas Belmonte 1 0.05
Де Ла Вега Педро 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 8 (1) 0.36
Augusto Schott 3 0.14
Мансилья Брайан 3 (1) 0.14
Куручет Факундо 2 0.09
Hernan Lamberti 2 0.09
Бертоло Николас 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Mauro Bogado 1 (1) 0.05
Lucas Acevedo 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Kevin Lomonaco 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 1
Морель Хорхе 6 0
Alexandro Bernabei 6 0
Nicolas Thaller 5 0
Braian Aguirre 5 0
Angel Gonzalez II 4 0
Victor Malcorra 3 0
Жозе Густаво Санд 3 0
Matias Esquivel 3 0
Julian Aude 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Весприни Матиас 2 0
Facundo Perez 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Lautaro Morales 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Nahuel Iribarren 2 1
Mauro Bogado 3 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Пропущено

16
18
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
39%
1
10%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Забито

37
23
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
11
30%
30%
6
26%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
1
3%
5
22%
61-75
11
30%
30%
4
17%
76-90

Пропущено

33
28
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
18%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
8
24%
2
7%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
7
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3
Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
3. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Ланус 1:1 22 10 6 6 38 - 34 36
7. Колон 0:2 22 10 5 7 21 - 25 35
8. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Росарио Сентраль 2:0 22 9 3 10 32 - 32 30
13. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
14. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
15. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 1:1 22 5 9 8 25 - 28 24
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 0:2 11 6 3 2 12 - 9 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 2:0 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Ланус 1:1 12 4 6 2 20 - 17 18
13. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
14. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
15. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 1:1 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 1:1 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
8. Колон 0:2 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
13. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 1:1 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
16. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
17. Росарио Сентраль 2:0 12 3 3 6 15 - 21 12
18. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
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