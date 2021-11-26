Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 44'
15' Желтая карточкаМорено Анибал
1:0
32' ГолПалавесино Агустин
40' Желтая карточкаСимон Сантьяго
17
Диас
Пауло
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
15'
32'
1:0
40'
История личных встреч
Ривер Плейт
Расинг Авельянеда
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
54.2%
8.3%
9 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|16
|0.73
|Ромеро Брайан
|7
|0.32
|Де ла Крус Николас
|4
|0.18
|Суарес Матиас
|3
|0.14
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.14
|Перес Энцо
|2
|0.09
|Сукулини Бруно
|2
|0.09
|Рохас Роберт
|2
|0.09
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.18
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Javier Correa
|2
|0.09
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.09
|Цвитанич Дарио
|1
|0.05
|Matias Rojas II
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Пиатти Игнасио
|1
|0.05
|Nery Dominguez
|1
|0.05
|Гарре Бенжамин
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
4
33%
46-60
5
21%
3
25%
61-75
4
17%
4
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
42
17
20 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
6
14%
0
0%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
11
26%
2
12%
31-45
6
14%
5
29%
29%
46-60
9
21%
5
29%
29%
61-75
7
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0
Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|22
|16
|4
|2
|45 - 13
|52
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Ланус
|22
|10
|6
|6
|40 - 36
|36
|7.
|Колон
|22
|10
|5
|7
|22 - 27
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|9
|3
|10
|34 - 33
|30
|13.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|14.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|15.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|17.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|22
|6
|8
|8
|19 - 17
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|12
|9
|2
|1
|26 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|15.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|13.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|17.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|18.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2