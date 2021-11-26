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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
1:0
Первый тайм: 44'
Расинг Авельянеда
0'
15' Желтая карточка
Морено Анибал
1:0
32' Гол
Палавесино Агустин
40' Желтая карточка
Симон Сантьяго
44'
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
22
Пинола
Хавьер
II
31
Симон
Сантьяго
23
Понцио
Леонардо
8
Палавесино
Агустин
13
Зидан
Энцо
9
Альварес
Хулиан
19
Ромеро
Брайан
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
8
Fabricio
Dominguez
29
Морено
Анибал
16
Мартинес
Маурисио
26
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
9
Enzo
Copetti
Ривер Плейт
4-3-1-2
Расинг Авельянеда
3-5-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Расинг Авельянеда

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
54.2%
8.3%
9 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
С
0:5
С
1:6
С
2:0
КЛ
3:0
КЛ
0:0
С
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
0:2
ТМ(
1:2
П
0:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:0
TPDV
1:1
ПА
3:3
ПАК
0:0
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 16 0.73
Ромеро Брайан 7 0.32
Де ла Крус Николас 4 0.18
Суарес Матиас 3 0.14
Карраскаль Хорхе 3 0.14
Перес Энцо 2 0.09
Сукулини Бруно 2 0.09
Рохас Роберт 2 0.09
Палавесино Агустин 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.18
Чанкалай Томас 2 0.09
Javier Correa 2 0.09
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.09
Цвитанич Дарио 1 0.05
Matias Rojas II 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Пиатти Игнасио 1 0.05
Nery Dominguez 1 0.05
Гарре Бенжамин 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Мена Эухенио 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Каско Милтон 5 0
Сукулини Бруно 5 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 5 0
Matias Rojas II 5 0
Carlos Alcaraz 5 0
Мартинес Маурисио 4 0
Морено Анибал 4 0
Juan Caceres 4 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Fabricio Dominguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
4
17%
4
33%
46-60
5
21%
3
25%
61-75
4
17%
4
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

42
17
20 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
6
14%
0
0%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
11
26%
2
12%
31-45
6
14%
5
29%
29%
46-60
9
21%
5
29%
29%
61-75
7
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0
Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 22 16 4 2 45 - 13 52
2. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
3. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Ланус 22 10 6 6 40 - 36 36
7. Колон 22 10 5 7 22 - 27 35
8. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Росарио Сентраль 22 9 3 10 34 - 33 30
13. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
14. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
15. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 0:1 22 6 8 8 19 - 17 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 22 5 9 8 27 - 30 24
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 12 9 2 1 26 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
13. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
14. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
15. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 0:1 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 0:1 12 4 4 4 12 - 9 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
13. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
16. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
17. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
18. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Расинг Авельянеда
1.52
7.00
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда онлайн


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