Аргентина: Лига професьональ 2021
2:0
Конец матча
30' Желтая карточкаКомар Хуан
44' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
1:0
50' ГолNahuel Tenaglia
2:0
80' ГолDiego Valoyes
81' Желтая карточкаDiego Valoyes
85' Желтая карточкаJavier Iritier
22
Эррера
Гидо
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
Ход матча
30'
44'
50'
80'
2:0
81'
85'
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Альдосиви
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.3
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.22
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.17
|Diego Valoyes
|4
|0.17
|Nahuel Tenaglia
|3
|0.13
|Mateo Retegui
|3
|0.13
|Hector Fertoli
|2
|0.09
|Комар Хуан
|2
|0.09
|Angelo Martino
|1
|0.04
|Julian Malatini
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (3)
|0.43
|Gaston Lodico
|4
|0.17
|Ауче Габриэль
|2
|0.09
|Federico Gino
|1
|0.04
|Leandro Maciel
|1
|0.04
|Серро Франсиско
|1
|0.04
|Francisco Grahl
|1
|0.04
|Brian Guzman
|1
|0.04
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Federico Milo
|0
|0
|Javier Iritier
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|7
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|7
|0
|Рафа II
|5
|0
|Мендез Начо
|5
|0
|Diego Valoyes
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Комар Хуан
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Angelo Martino
|4
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Emanuel Iniguez
|6
|0
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Leandro Maciel
|5
|0
|Миерс Маркос
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Каутеруссио Мартин
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Ауче Габриэль
|0
|1
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Javier Iritier
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
18%
2
15%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
8
40%
3
14%
76-90
Забито
34
21
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
4
12%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
5
15%
5
24%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
6
23%
5
14%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
4
15%
6
16%
61-75
8
31%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0
Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|16
|4
|2
|48 - 13
|52
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Ланус
|22
|10
|6
|6
|40 - 36
|36
|7.
|Колон
|22
|10
|5
|7
|22 - 27
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Росарио Сентраль
|22
|9
|3
|10
|34 - 33
|30
|13.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|14.
|Годой Крус
|0:0
|23
|7
|7
|9
|29 - 29
|28
|15.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|17.
|Расинг Авельянеда
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Атлетико Платенсе
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|23
|5
|9
|9
|23 - 32
|24
|21.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|14.
|Патронато Парана
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|15.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|16.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|17.
|Годой Крус
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|13.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Годой Крус
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2