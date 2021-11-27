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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Альдосиви
0'
30' Желтая карточка
Комар Хуан
44' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
1:0
50' Гол
Nahuel Tenaglia
2:0
80' Гол
Diego Valoyes
81' Желтая карточка
Diego Valoyes
85' Желтая карточка
Javier Iritier
90'+5
22
Эррера
Гидо
25
Federico
Torres
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
30
Juan
Esquivel
23
Mateo
Retegui
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
19
Миерс
Маркос
21
Emanuel
Iniguez
28
Fernando
Roman
Villalba
5
Ромеро
Гастон
18
Серро
Франсиско
20
Malcom
Braida
10
Francisco
Grahl
14
Federico
Milo
15
Ауче
Габриэль
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Альдосиви

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
ТМК
0:2
П
2:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
2:1
НБ
0:2
НБ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 7 (2) 0.3
Carlos Auzqui 5 (1) 0.22
Enzo Hernan Diaz 4 0.17
Diego Valoyes 4 0.17
Nahuel Tenaglia 3 0.13
Mateo Retegui 3 0.13
Hector Fertoli 2 0.09
Комар Хуан 2 0.09
Angelo Martino 1 0.04
Julian Malatini 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Мендез Начо 0 0
Francis Mac Allister 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (3) 0.43
Gaston Lodico 4 0.17
Ауче Габриэль 2 0.09
Federico Gino 1 0.04
Leandro Maciel 1 0.04
Серро Франсиско 1 0.04
Francisco Grahl 1 0.04
Brian Guzman 1 0.04
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Federico Milo 0 0
Javier Iritier 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 7 1
Carlos Auzqui 7 0
Nahuel Tenaglia 7 0
Рафа II 5 0
Мендез Начо 5 0
Diego Valoyes 5 0
Julian Malatini 5 0
Комар Хуан 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Angelo Martino 4 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Майкл Сантос 2 0
Эррера Гидо 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Federico Navarro 1 0
Cristian Nicolas Luduena 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 6 0
Emanuel Iniguez 6 0
Инсуа Эмилиано 5 0
Leandro Maciel 5 0
Миерс Маркос 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Колоччини Фабрисио 1 1
Каутеруссио Мартин 1 1
Серро Франсиско 2 0
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Rufino Lucero 2 0
Ауче Габриэль 0 1
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Federico Milo 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Javier Iritier 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
18%
2
15%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
8
40%
3
14%
76-90

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
4
12%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
5
15%
5
24%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
6
23%
5
14%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
4
15%
6
16%
61-75
8
31%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0
Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 16 4 2 48 - 13 52
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Ланус 22 10 6 6 40 - 36 36
7. Колон 22 10 5 7 22 - 27 35
8. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Росарио Сентраль 22 9 3 10 34 - 33 30
13. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
14. Годой Крус 0:0 23 7 7 9 29 - 29 28
15. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Атлетико Платенсе 22 5 9 8 27 - 30 24
20. Патронато Парана 0:0 23 5 9 9 23 - 32 24
21. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
13. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
14. Патронато Парана 0:0 11 4 5 2 14 - 10 17
15. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
16. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
17. Годой Крус 0:0 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
13. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Годой Крус 0:0 11 3 3 5 12 - 13 12
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 0:0 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Эмануэль Инигес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Карлос Аузки уходит с поля. Хосе Ромеро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Альдосиви онлайн


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