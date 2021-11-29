Аргентина: Лига професьональ 2021
2:1
Второй тайм: 84'
11' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
26' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
0:1
36' ГолЖозе Густаво Санд
1:1
38' ГолЛисандро Лопес
2:1
42' ГолСигали Леонардо
45' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
61' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
71' Желтая карточкаМартинес Маурисио
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
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-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
11'
36'
38'
42'
2:1
45'
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ланус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
23 матча
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|3 (1)
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Javier Correa
|2
|0.09
|Цвитанич Дарио
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Matias Rojas II
|1
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Пиатти Игнасио
|1
|0.04
|Nery Dominguez
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|14 (2)
|0.61
|Лопес Хосе Мануэль
|12
|0.52
|Victor Malcorra
|6 (1)
|0.26
|Angel Gonzalez II
|3
|0.13
|Акоста Лаутаро
|2
|0.09
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|7
|0
|Мартинес Маурисио
|6
|0
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Nery Dominguez
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|6
|1
|Alexandro Bernabei
|7
|0
|Морель Хорхе
|6
|0
|Nicolas Thaller
|5
|0
|Braian Aguirre
|5
|0
|Angel Gonzalez II
|4
|0
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Жозе Густаво Санд
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Весприни Матиас
|2
|0
|Бурдиссо Гильермо
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Lautaro Morales
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
7
39%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
40%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
22
1 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
4
33%
4
18%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Забито
17
40
2 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 2
0
0%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
12%
11
28%
31-45
5
29%
29%
6
15%
46-60
5
29%
29%
2
5%
61-75
5
29%
29%
11
28%
76-90
Пропущено
22
36
6 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
4
18%
6
17%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
1
5%
9
25%
31-45
7
32%
6
17%
46-60
5
23%
3
8%
61-75
4
18%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Ланус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|7.
|Ланус
|1:2
|23
|10
|6
|7
|41 - 38
|36
|8.
|Колон
|23
|10
|6
|7
|23 - 28
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|4
|10
|29 - 30
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|2:1
|23
|7
|8
|8
|21 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|21.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|23
|5
|6
|12
|21 - 42
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|11.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|12.
|Ланус
|1:2
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|14.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|16.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|17.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|18.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|19.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|20.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Расинг Авельянеда
|2:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|25.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|1:2
|11
|6
|0
|5
|19 - 19
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|2:1
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|15.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2