  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
3:1
Конец матча
Ланус
0'
11' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
26' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
0:1
36' Гол
Жозе Густаво Санд
1:1
38' Гол
Лисандро Лопес
2:1
42' Гол
Сигали Леонардо
45' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
61' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
72' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
87' Желтая карточка
Facundo Perez
3:1
88' Гол
Carlos Alcaraz
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90'+5
25
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
12
Fernando
Prado
16
Мартинес
Маурисио
26
Carlos
Alcaraz
29
Морено
Анибал
15
Лисандро
Лопес
III
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
3
Бурдиссо
Гильермо
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
11
Matias
Esquivel
19
Морель
Хорхе
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ланус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

23 матча

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.17
Лисандро Лопес III 3 (1) 0.13
Чанкалай Томас 2 0.09
Javier Correa 2 0.09
Цвитанич Дарио 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Matias Rojas II 1 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Carlos Alcaraz 1 0.04
Пиатти Игнасио 1 0.04
Nery Dominguez 1 0.04
Гарре Бенжамин 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Мена Эухенио 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 14 (2) 0.61
Лопес Хосе Мануэль 12 0.52
Victor Malcorra 6 (1) 0.26
Angel Gonzalez II 3 0.13
Акоста Лаутаро 2 0.09
Бурдиссо Гильермо 1 0.04
Tomas Belmonte 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 0.04
Брагьери Диего 1 0.04
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 7 0
Мартинес Маурисио 6 0
Сигали Леонардо 5 0
Matias Rojas II 5 0
Морено Анибал 5 0
Juan Caceres 4 0
Nery Dominguez 2 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 6 1
Alexandro Bernabei 7 0
Морель Хорхе 6 0
Nicolas Thaller 5 0
Braian Aguirre 5 0
Angel Gonzalez II 4 0
Акоста Лаутаро 3 0
Victor Malcorra 3 0
Жозе Густаво Санд 3 0
Facundo Perez 3 0
Matias Esquivel 3 0
Julian Aude 3 0
Весприни Матиас 2 0
Бурдиссо Гильермо 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Lautaro Morales 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
38%
6
32%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
7
37%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
4
36%
4
20%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

12
22
1 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
4
33%
4
18%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Забито

20
41
4 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
0
0%
5
12%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
4
20%
12
29%
29%
31-45
5
25%
6
15%
46-60
5
25%
2
5%
61-75
6
30%
11
27%
76-90

Пропущено

23
39
7 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
4
17%
6
15%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
2
9%
11
28%
31-45
7
30%
6
15%
46-60
5
22%
3
8%
61-75
4
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Ланус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
7. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
8. Колон 23 10 6 7 23 - 28 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 1:2 23 8 8 7 22 - 22 32
12. Унион Санта-Фе 23 9 4 10 29 - 30 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Атлетико Платенсе 2:1 23 6 9 8 29 - 31 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
20. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
21. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
22. Сентраль Кордоба Росарио 3:0 23 5 8 10 25 - 28 23
23. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
24. Атлетико Тукуман 23 5 6 12 21 - 42 21
25. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
26. Арсенал Саранди 0:3 23 4 7 12 11 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
11. Уракан 1:2 12 5 4 3 11 - 10 19
12. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
13. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
14. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
15. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
16. Арсенал Саранди 0:3 12 4 5 3 9 - 9 17
17. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
18. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
19. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
20. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 3:0 12 4 3 5 17 - 17 15
22. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
23. Атлетико Платенсе 2:1 11 3 5 3 12 - 11 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 2:1 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Уракан 1:2 11 3 4 4 11 - 12 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 3:0 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 12 2 1 9 9 - 27 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 0:3 11 0 2 9 2 - 22 2
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 3:1 Ланус онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 