Аргентина: Лига професьональ 2021
3:0
Перерыв
1:0
20' ПенальтиMilton Gimenez
2:0
22' ГолРибас Себастьян
3:0
34' ГолМелано Лукас
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
-
46 Axel Carrion
-
Главный тренер: Dario Espinola
Ход матча
20'
1:0
22'
34'
3:0
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|9 (3)
|0.39
|Мелано Лукас
|3
|0.13
|Рибас Себастьян
|3
|0.13
|Мартинес Алекс
|3
|0.13
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.09
|Pablo Arganaraz
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Риано Клаудио
|1
|0.04
|Agustin Gallo
|1
|0.04
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.17
|Brian Farioli
|2 (1)
|0.09
|Alejo Antilef
|2
|0.09
|Руис Алан
|1
|0.04
|Mateo Carabajal
|1
|0.04
|Leonel Picco
|1
|0.04
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|6
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Cristian Vega
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Julian Navas
|5
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Lucas Albertengo
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
67%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
18%
4
22%
1-15
4
24%
4
22%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
6
27%
4
33%
76-90
Пропущено
28
27
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
4
14%
4
15%
1-15
5
18%
5
19%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|7.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|8.
|Колон
|23
|10
|6
|7
|23 - 28
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|1:2
|23
|8
|8
|7
|22 - 22
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|4
|10
|29 - 30
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Атлетико Платенсе
|2:1
|23
|6
|9
|8
|29 - 31
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|20.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|21.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:0
|23
|5
|8
|10
|25 - 28
|23
|23.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|24.
|Атлетико Тукуман
|23
|5
|6
|12
|21 - 42
|21
|25.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|0:3
|23
|4
|7
|12
|11 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|11.
|Уракан
|1:2
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|12.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|14.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|16.
|Арсенал Саранди
|0:3
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|17.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|18.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|19.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|20.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|23.
|Атлетико Платенсе
|2:1
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|2:1
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|1:2
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|0:3
|11
|0
|2
|9
|2 - 22
|2