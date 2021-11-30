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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
5:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
20' Пенальти
Milton Gimenez
2:0
22' Гол
Рибас Себастьян
3:0
34' Гол
Мелано Лукас
4:0
65' Гол
Рибас Себастьян
5:0
81' Гол
Milton Gimenez
90'+2
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
3
Nahuel
Banegas
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
11
Рибас
Себастьян
45
Milton
Gimenez
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
26
Lucas
Suarez
II
35
Tadeo
Rodriguez
21
Leonel
Picco
8
Dardo
Federico
Miloc
19
Brian
Farioli
24
Alejo
Antilef
11
Nicolas
Castro1
17
Bruno
Christian
Sepulveda
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Арсенал Саранди
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
2:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 10 (3) 0.43
Рибас Себастьян 4 0.17
Мелано Лукас 3 0.13
Мартинес Алекс 3 0.13
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.09
Pablo Arganaraz 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Риано Клаудио 1 0.04
Agustin Gallo 1 0.04
Jesus Soraire 0 0
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Alejandro Maciel 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 0.17
Brian Farioli 2 (1) 0.09
Alejo Antilef 2 0.09
Руис Алан 1 0.04
Mateo Carabajal 1 0.04
Leonel Picco 1 0.04
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Milton Gimenez 6 0
Oscar Salomon 5 0
Cristian Vega 4 0
Jesus Soraire 4 0
Federico Andueza 4 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Julian Navas 5 0
Эмилиано Папа 3 0
Lucas Albertengo 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Руис Алан 2 0
Brian Farioli 2 0
Leonel Picco 2 0
Массола Николас 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Nicolas Castro1 1 0
E. Viveros 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
2
67%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
18%
4
17%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
12%
1
4%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
4
17%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

27
12
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 14
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
7
26%
4
33%
76-90

Пропущено

28
32
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 14
4
14%
4
13%
1-15
5
18%
7
22%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
7. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
8. Колон 23 10 6 7 23 - 28 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 23 9 4 10 29 - 30 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Атлетико Платенсе 23 6 9 8 31 - 32 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
20. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
21. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
22. Сентраль Кордоба Росарио 23 5 8 10 27 - 28 23
23. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
24. Атлетико Тукуман 23 5 6 12 21 - 42 21
25. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
26. Арсенал Саранди 23 4 7 12 11 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
11. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
12. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
13. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
14. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
15. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
16. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
17. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
18. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
19. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
20. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 3 5 19 - 17 15
22. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 12 2 1 9 9 - 27 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
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