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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
3:1
Второй тайм: 81'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
3' Гол
Alexis Maldonado
1:1
36' Гол в свои ворота
Alexis Maldonado
55' Желтая карточка
Ramiro Enrique
56' Желтая карточка
Лолло Лусиано
56' Желтая карточка
Sergio Barreto
2:1
57' Гол
Лолло Лусиано
59' Вторая желтая карточка
Sergio Barreto
3:1
71' Гол
Giuliano Galoppo
79' Желтая карточка
Emanuel Coronel
81'
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
9
Juan
Manuel
Cruz
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
11
Gaston
Togni
7
Роа
Андрес
Фелипе
21
Carlos
Benavidez
23
Бланко
Доминго
14
Lucas
Gonzalez
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Банфилд
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-5-1

История личных встреч

Банфилд
Индепендьенте Авельянеда

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:0
П
0:1
П
1:3
П
1:1
П
0:1
ПБ
3:3
ПБ
1:1
П
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
5:0
ПА
0:1
ПАК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.3
Датоло Хесус 3 0.13
Ramiro Enrique 3 0.13
Giuliano Galoppo 3 (1) 0.13
Alexis Maldonado 1 0.04
Лолло Лусиано 1 0.04
Luciano Pons 1 0.04
Emanuel Coronel 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Joel Sonora 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 8 0.35
Alan Sonora 4 0.17
Роа Андрес Фелипе 3 0.13
Alan Velasco 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Lucas Daniel Romero 1 0.04
Carlos Benavidez 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Rodrigo Marquez 1 0.04
Braian Martinez 1 0.04
Паласиос Себастьян 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Gaston Togni 0 0
Thomas Ortega 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Coronel 8 0
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Лолло Лусиано 5 0
Giuliano Galoppo 3 1
Franco Quinteros 4 0
Ramiro Enrique 4 0
Доминго Николас 3 0
Nicolas Linares 3 0
Урси Агустин 3 0
Juan Alvarez2 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Joel Sonora 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 6 2
Бланко Доминго 5 2
Инсаурральде Хуан 8 0
Alan Velasco 7 0
Lucas Daniel Romero 5 0
Соса Себастьян 3 0
Роа Андрес Фелипе 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Carlos Benavidez 1 0
Gaston Togni 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
6
55%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
5
21%
16-30
1
6%
8
33%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
8
44%
0
0%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
18%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
6
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 23 10 7 6 26 - 17 37
7. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
8. Колон 23 10 6 7 23 - 28 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 1:3 23 9 7 7 24 - 21 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 23 9 4 10 29 - 30 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
19. Атлетико Платенсе 23 6 9 8 31 - 32 27
20. Банфилд 3:1 23 5 10 8 19 - 25 25
21. Сармиенто 23 6 6 11 22 - 29 24
22. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
23. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
24. Сентраль Кордоба Росарио 23 5 8 10 27 - 28 23
25. Атлетико Тукуман 23 5 6 12 21 - 42 21
26. Арсенал Саранди 23 4 7 12 11 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
5. Индепендьенте Авельянеда 1:3 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
11. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
12. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
13. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
14. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
15. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
16. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
17. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
18. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
19. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
20. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
21. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
22. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 3 5 19 - 17 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 3:1 11 3 2 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 3:1 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 1:3 11 3 3 5 10 - 14 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
22. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
23. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
24. Атлетико Тукуман 12 2 1 9 9 - 27 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Алексис Мальдонадо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Алексис Мальдонадо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.75
7.20
38.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 3:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн


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