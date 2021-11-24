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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Зандхаузен
0'
1:0
2' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:0
14' Гол
Киере Даниэль-Кофи
42' Желтая карточка
Айдини Басхким
2:1
67' Гол
Хён Иммануэль
69'
22
Василь
Никола
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
8
Смит
Эрик
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
22
Рицмайер
Марсель
30
Эшвайн
Александер
37
Теструт
Паскаль
Санкт-Паули
4-3-1-2
Зандхаузен
4-1-4-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Зандхаузен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 11 (2) 0.79
Киере Даниэль-Кофи 4 0.29
Диттген Макс 3 0.21
Макиенок Симон 3 0.21
Беккер Финн 2 0.14
Бухтманн Кристофер 2 0.14
Пакарада Леарт 1 0.07
Цандер Лука-Милан 1 0.07
Ирвайн Джексон 1 0.07
Байфус Марцель 1 0.07
Хартель Марсель 0 0
Медич Яков 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 4 (1) 0.29
Эшвайн Александер 2 0.14
Хён Иммануэль 2 0.14
Бахманн Яник 2 0.14
Зикер Арне 1 0.07
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.07
Суку Себио 1 0.07
Дикмайер Деннис 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 3 0
Медич Яков 3 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 4 1
Ценга Эрик 4 0
Диаките Умар 2 1
Дикмайер Деннис 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Жиров Александр 2 0
Хён Иммануэль 2 0
Уахим Анас 2 0
Айдини Басхким 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
4
21%
4
50%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

28
13
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
7
25%
3
23%
46-60
7
25%
2
15%
61-75
5
18%
5
38%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
20%
3
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
4
27%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:1 Заявка 14 9 2 3 30 - 16 29
2. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Хайденхайм Заявка 14 6 3 5 15 - 20 21
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 19 - 21 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен 1:2 Заявка 14 3 3 8 14 - 27 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:1 Заявка 7 7 0 0 21 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен 1:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен 1:2 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули 2:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Зандхаузен
1.43
5.21
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен онлайн


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