Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
1:0
2' ГолБургшталлер Гвидо
2:0
14' ГолКиере Даниэль-Кофи
42' Желтая карточкаАйдини Басхким
2:1
67' ГолХён Иммануэль
75' Желтая карточкаДжигала Адам
3:1
79' ГолКиере Даниэль-Кофи
87' Желтая карточкаХён Иммануэль
90' Желтая карточкаЦенга Эрик
20
Беккер
Финн
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
Ход матча
2'
14'
42'
67'
2:1
75'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
70 Владение мячом, % 30
История личных встреч
Санкт-Паули
Зандхаузен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|11 (2)
|0.79
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.36
|Диттген Макс
|3
|0.21
|Макиенок Симон
|3
|0.21
|Беккер Финн
|2
|0.14
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.14
|Пакарада Леарт
|1
|0.07
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.07
|Ирвайн Джексон
|1
|0.07
|Байфус Марцель
|1
|0.07
|Хартель Марсель
|0
|0
|Медич Яков
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|4 (1)
|0.29
|Хён Иммануэль
|3
|0.21
|Эшвайн Александер
|2
|0.14
|Бахманн Яник
|2
|0.14
|Зикер Арне
|1
|0.07
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.07
|Суку Себио
|1
|0.07
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Айдини Басхким
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
6
27%
2
22%
61-75
5
23%
4
44%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
14
11 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
16%
0
0%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
7
23%
3
21%
46-60
7
23%
3
21%
61-75
6
19%
5
36%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
5
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
4
25%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 20
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3