Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эскудеро Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Гранада

45' Эдгар Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Алавес

43' Удар от ворот произведет Алавес

43' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

37' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Удар от ворот произведет Гранада

35' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

33' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Гранада

30' Н'Диайе Лум не смог попасть в створ ударом издали

30' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Алавес

29' Пуэртас Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Алавес выполняет удар от ворот.

27' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

25' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гранада выполняет удар от ворот.

25' Мойя Антонио не смог попасть в створ ударом издали

23' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

22' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Алавес выполняет удар от ворот.

20' Кини Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гранада выполняет удар от ворот.

18' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Гранада выполняет удар от ворот.

16' Мойя Антонио из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Г О О О О Л - Пуэртас Антонио забивает ударом с правой ноги!

13' Алавес выполняет удар от ворот.

12' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Алавес выполняет удар от ворот.

9' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Машимиану Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гранада начинает с центра поля