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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
14' Гол
Пуэртас Антонио
40' Желтая карточка
Абрам Луис
45' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
64'
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
18
Абрам
Луис
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
3
Эскудеро
Серхио
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
27
Хави
Лопеc
20
Понс
Пере
6
Н'Диайе
Лум
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
Гранада
4-3-3
Алавес
4-3-3

Ход матча

14'
Пуэртас Антонио
1:0
40'
Абрам Луис
 
45'
 
Лагуардия Виктор
57'
 
Гарсия Мануэль
Мойя Антонио
62'
Этеки Ян
Эскудеро Серхио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Гранада
Алавес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.27
Видаль Молина 2 0.13
Пуэртас Антонио 2 0.13
Санчес Герман 2 0.13
Рочина Рубен 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Монторо Анхель 1 0.07
Мачис Дарвин 1 0.07
Дуарте Домингуш 1 0.07
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (4) 0.47
Лагуардия Виктор 2 0.13
Риоха Луис 1 0.07
Н'Диайе Лум 1 0.07
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 6 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
20%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0
Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Гранада 1:0 Заявка 15 3 6 6 15 - 22 15
16. Алавес 0:1 Заявка 15 4 2 9 11 - 20 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес 0:1 Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада 1:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Гранада 53.4% (78)
X 38.4% (56)
Алавес 8.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Алавес
2.55
4.60
3.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гранада 1:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Гранада 1:0 Алавес

Исход игры
Гранада
53.4% (78)
Ничья
38.4% (56)
Алавес
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:0 Гранада
32.2% (47)
2:1 Гранада
17.8% (26)
0:1 Алавес
2.7% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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