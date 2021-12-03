Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
1:0
14' ГолПуэртас Антонио
40' Желтая карточкаАбрам Луис
45' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
17
Кини
Марин
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
27
Хави
Лопеc
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
40'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Гранада
Алавес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|4
|0.27
|Видаль Молина
|2
|0.13
|Пуэртас Антонио
|2
|0.13
|Санчес Герман
|2
|0.13
|Рочина Рубен
|1
|0.07
|Милья Луис
|1 (1)
|0.07
|Монторо Анхель
|1
|0.07
|Мачис Дарвин
|1
|0.07
|Дуарте Домингуш
|1
|0.07
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (4)
|0.47
|Лагуардия Виктор
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.07
|Н'Диайе Лум
|1
|0.07
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|6
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
20%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0
Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Гранада
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 22
|15
|16.
|Алавес
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|11 - 20
|14
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Гранада
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Алавес
Исход игры
Гранада
53.4% (78)
Ничья
38.4% (56)
Алавес
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:0 Гранада
32.2% (47)
2:1 Гранада
17.8% (26)
0:1 Алавес
2.7% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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