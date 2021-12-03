Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 13511
1:0
14' ГолПуэртас Антонио
40' Желтая карточкаАбрам Луис
45' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
79' Желтая карточкаЭтеки Ян
1:1
81' Гол в свои воротаАбрам Луис
2:1
86' ГолАриас Сантьяго
86' Желтая карточкаХави Лопеc
17
Кини
Марин
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
27
Хави
Лопеc
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
40'
45'
79'
81'
1:1
86'
2:1
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Гранада
Алавес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|4
|0.27
|Видаль Молина
|2
|0.13
|Пуэртас Антонио
|2
|0.13
|Санчес Герман
|2
|0.13
|Рочина Рубен
|1
|0.07
|Милья Луис
|1 (1)
|0.07
|Монторо Анхель
|1
|0.07
|Ариас Сантьяго
|1
|0.07
|Мачис Дарвин
|1
|0.07
|Дуарте Домингуш
|1
|0.07
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (4)
|0.47
|Лагуардия Виктор
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.07
|Н'Диайе Лум
|1
|0.07
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|6
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Н'Диайе Лум
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
22%
3
27%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
10%
4
18%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0
Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 2:1 Алавес
Исход игры
Гранада
53.4% (78)
Ничья
38.4% (56)
Алавес
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:0 Гранада
32.2% (47)
2:1 Гранада
17.8% (26)
0:1 Алавес
2.7% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
1:2 Алавес
1.4% (2)
Ваш прогноз
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