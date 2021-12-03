Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гранада вырывает победу

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хави Лопес получил желтую карточку от судьи

86' Г О О О О Л - Ариас Сантьяго забивает ударом с правой ноги!

86' ШТАНГА! Пробил головой Абрам Луис прямо в каркас ворот!

85' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Пельистри Факундо из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Алавес выполняет удар от ворот.

83' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

81' Г О О О О Л - Абрам Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

79' Этеки Ян получил желтую карточку от судьи

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Игрок Пуэртас Антонио из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Гранада

76' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

75' Хави Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Алавес выполняет удар от ворот.

70' Удар от ворот произведет Гранада

69' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Удар от ворот произведет Гранада

67' Риоха Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Риоха Луис нанес удар, мяч был парирован, но Луис Максимиано не удержал его в руках.

66' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Алавес выполняет удар от ворот.

65' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Гранада

59' Лежён Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

56' Риоха Луис нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

55' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Алавес

52' Кини Марин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Отличные скиллы показывает Кини Марин , обводя своих соперников

51' Алавес выполняет удар от ворот.

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.