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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13511
Алавес
0'
1:0
14' Гол
Пуэртас Антонио
40' Желтая карточка
Абрам Луис
45' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
79' Желтая карточка
Этеки Ян
1:1
81' Гол в свои ворота
Абрам Луис
2:1
86' Гол
Ариас Сантьяго
86' Желтая карточка
Хави Лопеc
90'+5
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
18
Абрам
Луис
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
3
Эскудеро
Серхио
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
27
Хави
Лопеc
20
Понс
Пере
6
Н'Диайе
Лум
15
Мойя
Антонио
17
Эдгар
Мендес
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
Гранада
4-3-3
Алавес
4-3-3

Ход матча

14'
Пуэртас Антонио
1:0
40'
Абрам Луис
 
45'
 
Лагуардия Виктор
57'
 
Гарсия Мануэль
Мойя Антонио
61'
Этеки Ян
Эскудеро Серхио
 
71'
Соро Альберто
Видаль Молина
 
71'
 
Пина Томас
Н'Диайе Лум
71'
 
Пельистри Факундо
Эдгар Мендес
78'
 
Силла Мамаду
Понс Пере
79'
Этеки Ян
 
80'
Ариас Сантьяго
Пуэртас Антонио
 
81'
Мончу Рамон
Милья Луис
 
81'
1:1
Абрам Луис
86'
Ариас Сантьяго
2:1
86'
 
Хави Лопеc

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Гранада
Алавес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.27
Видаль Молина 2 0.13
Пуэртас Антонио 2 0.13
Санчес Герман 2 0.13
Рочина Рубен 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Монторо Анхель 1 0.07
Ариас Сантьяго 1 0.07
Мачис Дарвин 1 0.07
Дуарте Домингуш 1 0.07
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (4) 0.47
Лагуардия Виктор 2 0.13
Риоха Луис 1 0.07
Н'Диайе Лум 1 0.07
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Милья Луис 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 6 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Н'Диайе Лум 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Хави Лопеc 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
22%
3
27%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
10%
4
18%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0
Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1
Алавес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Гранада 53.4% (78)
X 38.4% (56)
Алавес 8.2% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Гранада 2:1 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Гранада 2:1 Алавес

Исход игры
Гранада
53.4% (78)
Ничья
38.4% (56)
Алавес
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:0 Гранада
32.2% (47)
2:1 Гранада
17.8% (26)
0:1 Алавес
2.7% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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