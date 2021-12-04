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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
24
Гомес
Алехандро
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
Севилья
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.36
Ламела Эрик 4 0.29
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.21
Окампос Лукас 2 0.14
Карлос Диего Сантос 2 0.14
Акунья Маркос 1 0.07
Ракитич Иван 1 0.07
Фернандо Режес 1 0.07
Торрес Оливер 1 0.07
Монтьель Гонсало 1 0.07
Гомес Алехандро 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.36
Тригерос Мануэль 3 0.21
Морено Альберто 2 0.14
Пино Йереми 1 0.07
Диа Булайе 1 0.07
Коклен Франсис 1 0.07
Морено Херард 1 0.07
Чуквезе Саму 1 0.07
Торрес Пау II 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 4 0
Фернандо Режес 4 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Навас Хесус 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Мир Рафа 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Капу Этьен 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Диа Булайе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2
Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    "Вильярреал" начал с центра поля и попытался провести атаку при помощи верховой передачи, которая была прервана Диего Карлосом. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ракитич Иван
  • 2'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Фойт Хуан
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья - Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал

Исход игры
Севилья
83.7% (118)
Ничья
13.5% (19)
Вильярреал
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.62% (77)
Меньше
43.38% (59)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
2:1 Севилья
46.8% (66)
1:0 Севилья
17.7% (25)
2:0 Севилья
12.1% (17)
1:1 Ничья
10.6% (15)
3:1 Севилья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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