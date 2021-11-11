Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Вильярреал
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.36
|Ламела Эрик
|4
|0.29
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.21
|Окампос Лукас
|2
|0.14
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.14
|Акунья Маркос
|1
|0.07
|Ракитич Иван
|1
|0.07
|Фернандо Режес
|1
|0.07
|Торрес Оливер
|1
|0.07
|Монтьель Гонсало
|1
|0.07
|Гомес Алехандро
|1
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.36
|Тригерос Мануэль
|3
|0.21
|Морено Альберто
|2
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.07
|Диа Булайе
|1
|0.07
|Коклен Франсис
|1
|0.07
|Морено Херард
|1
|0.07
|Чуквезе Саму
|1
|0.07
|Торрес Пау II
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|4
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Мир Рафа
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Капу Этьен
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2
Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Исход игры
Севилья
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Вильярреал
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
2:1 Севилья
59.6% (28)
2:0 Севилья
17% (8)
1:0 Севилья
12.8% (6)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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