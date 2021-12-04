Бельерин с правого фланга выполнял навесную передачу в штрафную каталонской команды - на выходе уверенно играет тер Штеген.

Решается на дальний удар Каналес. Порядка 25-ти метров было до ворот, но мяч не летит в цель. Намного выше мишени снаряд по итогу уходит.

Вяленько на прорыв Коутиньо реагировали защитники "Бетиса". А всем потому, что в офсайде оказался Фелипе. Да, на повторе это действительно видно.

Бартра сейчас успевает сыграть на подстраховке и не дает возможности Абдессамаду нанести удар по воротам севильского коллектива.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов на "Камп Ноу".

42' Депай оказался в офсайде. С запозданием показывает "вне игры" рефери, что вызывает недовольство у фанатов "Барселоны".

41' Нико теперь сам получил по ногам. Тут же бросился он с претензиями к арбитру, который не стал показывать обидчику игрока "Барсы" желтую карточку.

40' Нико за "накладку" в районе центрального круга получает карточку желтого цвета. Заслуженное наказание игроку "Барселоны".

39' Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Показывают нам обоих наставников, которые спокойно следят за тем, что происходит на футбольном поле.

38' Альба простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. Углового не заработал в этой ситуации игрок "Барселоны",

36' Пуч вместо Гави на поле появился.

35' Гави получил травму и не сможет продолжить встречу. Замена готовится в составе коллектива хозяев.

33' Разминаются уже запасные "Барселоны". Что бы это могло значить? Неужели уже есть наметки на то, чтобы кого-то поменять на футбольном поле?

32' Поинтереснее сейчас выглядит "Бетис", как мне кажется. Команда из Севильи атакует опаснее и создает немало опасных атак у ворот соперника.

31' Полчаса в нашей встрече миновало. Нико Гонсалес сзади срубил Хуанми. Судья принял решение тут же дать свисток в пользу пострадавшего коллектива.

29' Альба в касание отправлял мяч в штрафную, на Депай, который руками толкнул соперника на газоне. Откровенный фол, который закончился свистком.

28' 8:5 по фолам у нас у этой минуте. Ведет по данному показателю игроки "Барселоны". Масса нарушений, честно говоря.

27' Не забивает Хуанми сейчас мяч в ворота соперника, оказавшись на ударной позиции, но только по той простой причине, что толкал его в спину соперника.

26' Освистывает сейчас фанатская трибуна голкипера "Бетиса", который, как кажется, слишком долго вводит мяч от ворот. Болельщиков каталонской команды можно понять.

25' Хуанми не согласен с арбитром. Не считает он, что фолдил против соперника, но у рефери на этот счет было свое мнение. Игра остановлена.

23' Увязла у нас игра в районе центрального круга. "Барселона" все также активно владеет снарядом, выманивая соперника на себя. "Бетис" в прессинге очень хорош.

22' Морено простреливал мяч в центр штрафной, но угодил в Араухо. От игрока "Барселоны" сфера ушла за боковую линию. Только аут в пользу гостей.

21' Араухо жестко столкнулся с Хуанми, и с трудом с газона поднялся. Будем надеяться, что травму никто из игроков в этой ситуации не получил.

20' МОМЕНТ! К атаке "Бетиса" подключился Бельерин. В касание направлял он удар в сторону ворот соперника, однако мяч полетел выше дальней "девятки".

18' Каналес по левому флангу пытался убежать к воротам "Барселоны", но против него выполнил удачный подкат Бускетс. Мяч в итоге полетел за боковую линию.

17' Против Коутиньо в районе центрального круга были нарушены правила, но в этой ситуации, как кажется, и сам Фелипе правила нарушал.

16' Обступили каталонцы штрафную соперника и пытаются прострелить в район 11-метровой отметки. Прострел от Гави до адресата не долетает.

15' Еще и Каналес получает от рефери в этом эпизоде. За споры с арбитром.

14' Виллан фолит против соперника, после чего в руках арбитра появляется карточка желтого цвета. Бускетсу досталось.

12' "Барселона" продолжает осаждать ворота соперника. Прострельная передача от Альбы, и Коутиньо выполняет удар в ближний угол - спасает свою команду вратарь!

10' 10 минут отыграли соперники. По первым минутам сложно отдать кому-то их соперников преимущество. Пока что игра, честно говоря, равная.

9' Первый в матче угловой исполнила каталонская команда. Последовала подача в центр штрафной с левого фланга - на выходе уверенно играет голкипер "Бетиса".

8' Родригес передачу выполнил на Каналеса, чья подача оставляла желать лучшего. Мяч оказался в руках голкипера "Барселоны".

6' И снова Коутиньо в центре получает мяч, после чего выстреливает с линии штрафной. На сей раз мяч проходит слишком далеко от левой стойки.

5' ОПАСНО! Коутиньо ворвался слева в чужую штрафную, после чего выполнил он передачу, но в центре никого не оказалось.

4' Пока спокойно проходит старт нашего поединка. Каталонская команда перекатывает сферу с фланга на фланг, не позволяя сопернику подобраться вплотную.

2' Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в сине-гранатовых цвета, в то время, как "Бетис" появился на газоне в бело-зеленых цветах.