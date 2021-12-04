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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бетис
0'
12' Желтая карточка
Каналес Серхио
42' Желтая карточка
Гонсалес Нико
45'+1
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
33
Абдессамад
Эззалзули
9
Депай
Мемфис
14
Коутиньо
Филиппе
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
18
Гуардадо
Андрес
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Барселона
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Каналес Серхио
36'
Пуч Рикард
Гави
 
42'
Гонсалес Нико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Бетис

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.53
Фати Ансу 3 0.2
Брайтвайт Мартин 2 0.13
Роберто Серхи 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.13
Де Йонг Френки 1 0.07
Пике Херард 1 0.07
Бускетс Серхио 1 0.07
Де Йонг Люк 1 0.07
Агуэро Серхио 1 0.07
Араухо Рональд 1 0.07
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 9 0.56
Виллиан Жозе 6 (2) 0.38
Иглесиас Борха 3 (1) 0.19
Фекир Набиль 2 0.13
Каналес Серхио 1 0.06
Родри Родриго 1 0.06
Морено Алекс 1 0.06
Песселья Херман 1 0.06
Эрмосо Кике 1 0.06
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 3 1
Пике Херард 4 0
Бускетс Серхио 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Альба Жорди 3 0
Гави 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 5 0
Гидо Родригес 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Морено Алекс 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
5
22%
3
11%
1-15
3
13%
7
26%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
7
30%
6
22%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3
Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0
Бетис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
4. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
5. Бетис 0:0 Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона 0:0 Заявка 15 6 6 3 23 - 16 24
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Барселона 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
4. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов на "Камп Ноу".
  • 45'
    Бартра сейчас успевает сыграть на подстраховке и не дает возможности Абдессамаду нанести удар по воротам севильского коллектива.
  • Офсайд
    45'
    Вяленько на прорыв Коутиньо реагировали защитники "Бетиса". А всем потому, что в офсайде оказался Фелипе. Да, на повторе это действительно видно.
  • 44'
    Решается на дальний удар Каналес. Порядка 25-ти метров было до ворот, но мяч не летит в цель. Намного выше мишени снаряд по итогу уходит.
  • 43'
    Бельерин с правого фланга выполнял навесную передачу в штрафную каталонской команды - на выходе уверенно играет тер Штеген.
  • Офсайд
    42'
    Депай оказался в офсайде. С запозданием показывает "вне игры" рефери, что вызывает недовольство у фанатов "Барселоны".
  • Судья
    41'
    Нико теперь сам получил по ногам. Тут же бросился он с претензиями к арбитру, который не стал показывать обидчику игрока "Барсы" желтую карточку.
  • Желтая карточка
    40'
    Нико за "накладку" в районе центрального круга получает карточку желтого цвета. Заслуженное наказание игроку "Барселоны".
  • 39'
    Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Показывают нам обоих наставников, которые спокойно следят за тем, что происходит на футбольном поле.
  • 38'
    Альба простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. Углового не заработал в этой ситуации игрок "Барселоны",
  • Замена
    36'
    Пуч вместо Гави на поле появился.
  • Травма, повреждение
    35'
    Гави получил травму и не сможет продолжить встречу. Замена готовится в составе коллектива хозяев.
  • 33'
    Разминаются уже запасные "Барселоны". Что бы это могло значить? Неужели уже есть наметки на то, чтобы кого-то поменять на футбольном поле?
  • 32'
    Поинтереснее сейчас выглядит "Бетис", как мне кажется. Команда из Севильи атакует опаснее и создает немало опасных атак у ворот соперника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Полчаса в нашей встрече миновало. Нико Гонсалес сзади срубил Хуанми. Судья принял решение тут же дать свисток в пользу пострадавшего коллектива.
  • Фол, нарушение
    29'
    Альба в касание отправлял мяч в штрафную, на Депай, который руками толкнул соперника на газоне. Откровенный фол, который закончился свистком.
  • 28'
    8:5 по фолам у нас у этой минуте. Ведет по данному показателю игроки "Барселоны". Масса нарушений, честно говоря.
  • 27'
    Не забивает Хуанми сейчас мяч в ворота соперника, оказавшись на ударной позиции, но только по той простой причине, что толкал его в спину соперника.
  • 26'
    Освистывает сейчас фанатская трибуна голкипера "Бетиса", который, как кажется, слишком долго вводит мяч от ворот. Болельщиков каталонской команды можно понять.
  • Фол, нарушение
    25'
    Хуанми не согласен с арбитром. Не считает он, что фолдил против соперника, но у рефери на этот счет было свое мнение. Игра остановлена.
  • 23'
    Увязла у нас игра в районе центрального круга. "Барселона" все также активно владеет снарядом, выманивая соперника на себя. "Бетис" в прессинге очень хорош.
  • 22'
    Морено простреливал мяч в центр штрафной, но угодил в Араухо. От игрока "Барселоны" сфера ушла за боковую линию. Только аут в пользу гостей.
  • 21'
    Араухо жестко столкнулся с Хуанми, и с трудом с газона поднялся. Будем надеяться, что травму никто из игроков в этой ситуации не получил.
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТ! К атаке "Бетиса" подключился Бельерин. В касание направлял он удар в сторону ворот соперника, однако мяч полетел выше дальней "девятки".
  • 18'
    Каналес по левому флангу пытался убежать к воротам "Барселоны", но против него выполнил удачный подкат Бускетс. Мяч в итоге полетел за боковую линию.
  • 17'
    Против Коутиньо в районе центрального круга были нарушены правила, но в этой ситуации, как кажется, и сам Фелипе правила нарушал.
  • 16'
    Обступили каталонцы штрафную соперника и пытаются прострелить в район 11-метровой отметки. Прострел от Гави до адресата не долетает.
  • Желтая карточка
    15'
    Еще и Каналес получает от рефери в этом эпизоде. За споры с арбитром.
  • Желтая карточка
    14'
    Виллан фолит против соперника, после чего в руках арбитра появляется карточка желтого цвета. Бускетсу досталось.
  • Опасный момент
    12'
    "Барселона" продолжает осаждать ворота соперника. Прострельная передача от Альбы,  и Коутиньо выполняет удар в ближний угол - спасает свою команду вратарь!
  • 10'
    10 минут отыграли соперники. По первым минутам сложно отдать кому-то их соперников преимущество. Пока что игра, честно говоря, равная.
  • Угловой
    9'
    Первый в матче угловой исполнила каталонская команда. Последовала подача в центр штрафной с левого фланга - на выходе уверенно играет голкипер "Бетиса".
  • 8'
    Родригес передачу выполнил на Каналеса, чья подача оставляла желать лучшего. Мяч оказался в руках голкипера "Барселоны".
  • 6'
    И снова Коутиньо в центре получает мяч, после чего выстреливает с линии штрафной. На сей раз мяч проходит слишком далеко от левой стойки.
  • 5'
    ОПАСНО! Коутиньо ворвался слева в чужую штрафную, после чего выполнил он передачу, но в центре никого не оказалось.
  • 4'
    Пока спокойно проходит старт нашего поединка. Каталонская команда перекатывает сферу с фланга на фланг, не позволяя сопернику подобраться вплотную.
  • 2'
    Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в сине-гранатовых цвета, в то время, как "Бетис" появился на газоне в бело-зеленых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Барселоне. С центра поля мяч разыграли гости. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 0:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бетис

Исход игры
Барселона
92.2% (142)
Ничья
5.2% (8)
Бетис
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
63.24% (86)
Нет
36.76% (50)
Популярный счёт
2:1 Барселона
35.1% (54)
2:0 Барселона
19.5% (30)
3:1 Барселона
9.7% (15)
3:0 Барселона
6.5% (10)
1:0 Барселона
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:2 Барселона
3.2% (5)
4:2 Барселона
1.9% (3)
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