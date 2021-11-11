Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Барселона
Бетис
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.57
|Фати Ансу
|3
|0.21
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.14
|Роберто Серхи
|2
|0.14
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.14
|Де Йонг Френки
|1
|0.07
|Пике Херард
|1
|0.07
|Бускетс Серхио
|1
|0.07
|Де Йонг Люк
|1
|0.07
|Агуэро Серхио
|1
|0.07
|Араухо Рональд
|1
|0.07
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гонсалес Нико
|0
|0
|Гави
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|9
|0.6
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.4
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.2
|Фекир Набиль
|2
|0.13
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|Родри Родриго
|1
|0.07
|Морено Алекс
|1
|0.07
|Песселья Херман
|1
|0.07
|Эрмосо Кике
|1
|0.07
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Пике Херард
|4
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Альба Жорди
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Абдессамад Эззалзули
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|5
|0
|Гидо Родригес
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
5
22%
3
11%
1-15
3
13%
7
26%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
7
30%
6
22%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3
Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0
Бетис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Барселона - Бетис
Исход игры
Барселона
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Бетис
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
2:1 Барселона
26.7% (12)
2:0 Барселона
24.4% (11)
3:0 Барселона
15.6% (7)
3:1 Барселона
11.1% (5)
1:0 Барселона
4.4% (2)
3:2 Барселона
4.4% (2)
4:2 Барселона
4.4% (2)
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