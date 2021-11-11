  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Бетис

История личных встреч

Барселона
Бетис

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.57
Фати Ансу 3 0.21
Брайтвайт Мартин 2 0.14
Роберто Серхи 2 0.14
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.14
Де Йонг Френки 1 0.07
Пике Херард 1 0.07
Бускетс Серхио 1 0.07
Де Йонг Люк 1 0.07
Агуэро Серхио 1 0.07
Араухо Рональд 1 0.07
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 9 0.6
Виллиан Жозе 6 (2) 0.4
Иглесиас Борха 3 (1) 0.2
Фекир Набиль 2 0.13
Каналес Серхио 1 0.07
Родри Родриго 1 0.07
Морено Алекс 1 0.07
Песселья Херман 1 0.07
Эрмосо Кике 1 0.07
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 3 1
Пике Херард 4 0
Бускетс Серхио 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Альба Жорди 3 0
Гави 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 5 0
Гидо Родригес 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Морено Алекс 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
5
22%
3
11%
1-15
3
13%
7
26%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
7
30%
6
22%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3
Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0
Бетис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Где смотреть матч Барселона - Бетис онлайн


Прогнозы на матч Барселона - Бетис

Исход игры
Барселона
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Бетис
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.05% (29)
Меньше
30.95% (13)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
2:1 Барселона
26.7% (12)
2:0 Барселона
24.4% (11)
3:0 Барселона
15.6% (7)
3:1 Барселона
11.1% (5)
1:0 Барселона
4.4% (2)
3:2 Барселона
4.4% (2)
4:2 Барселона
4.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 