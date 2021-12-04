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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Мальорка
0' 4'
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
5
Де
Пауль
Родриго
10
Корреа
Анхель
19
Кунья
Матеус
8
Гризманн
Антуан
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
10
Санчес
Антонио
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
Атлетико М
4-3-3
Мальорка
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Мальорка

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.5
Корреа Анхель 4 0.29
Лемар Тома 3 0.21
Гризманн Антуан 3 0.21
Карраско Янник 2 0.14
Кунья Матеус 2 0.14
Врсалько Шиме 1 0.07
Фелипе Аугусто IV 1 0.07
Фелиш Жоау 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.13
Фернандо Ниньо 2 0.13
Баба Иддрису 2 0.13
Сальва Севилья 1 (1) 0.07
Маффео Пабло 1 0.07
Анхель Луис 1 0.07
Ли Кан Ин 1 0.07
Пратс Абдон 1 0.07
Оливан Бриан 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 5 0
Седлар Александр 3 1
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Родригес Даниэль 3 0
Руссо Франко 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Рейна Маноло 2 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Мбула Хорди 2 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
1
17%
6
38%
76-90

Забито

17
8
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
8
47%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

26
13
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
1
4%
1
8%
1-15
3
12%
5
38%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
11
42%
3
23%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
4
29%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2
Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Атлетико М 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 14 30
4. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Мальорка 0:0 Заявка 16 3 8 5 14 - 22 17
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Атлетико М 0:0 Заявка 8 4 4 0 11 - 4 16
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Мальорка 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Кунья слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 4'
    Коке справа прострелил к воротам, где на ближней штанге Кунья немного не дотянулся до мяча.
  • 3'
    Гости правым флангом организовали атаку, где Родригес отметился неточным пасом на Пратса.
  • 2'
    "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Мальорка" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ванда Метрополитано"!
  • Первый тайм
  • 7'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 7'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 6'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 6'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 5'
    Кунья Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 5'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Атлетико М: 60%, Мальорка: 40%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 4'
    Коке Хорхе из команды Атлетико М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 4'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 3'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 3'
    Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 2'
    Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 2'
    Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Мальорка начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Мальорка

Исход игры
Атлетико М
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Мальорка
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
22.79% (31)
Меньше
77.21% (105)
Обе команды забьют
Да
16.91% (23)
Нет
83.09% (113)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
61.5% (88)
1:0 Атлетико М
11.9% (17)
3:1 Атлетико М
8.4% (12)
2:1 Атлетико М
7% (10)
3:0 Атлетико М
5.6% (8)
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