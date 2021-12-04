Первый тайм

5' Кунья слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

4' Коке справа прострелил к воротам, где на ближней штанге Кунья немного не дотянулся до мяча.

3' Гости правым флангом организовали атаку, где Родригес отметился неточным пасом на Пратса.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Мальорка" - в белой форме.