Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Мальорка
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.29
|Лемар Тома
|3
|0.21
|Гризманн Антуан
|3
|0.21
|Карраско Янник
|2
|0.14
|Кунья Матеус
|2
|0.14
|Врсалько Шиме
|1
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.07
|Фелиш Жоау
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.13
|Фернандо Ниньо
|2
|0.13
|Баба Иддрису
|2
|0.13
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|Анхель Луис
|1
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.07
|Пратс Абдон
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|5
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
1
17%
6
38%
76-90
Забито
17
8
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
8
47%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
26
13
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
1
4%
1
8%
1-15
3
12%
5
38%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
11
42%
3
23%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
4
29%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2
Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Атлетико М - Мальорка
Исход игры
Атлетико М
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Мальорка
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (8)
Меньше
78.95% (30)
Обе команды забьют
Да
15.79% (6)
Нет
84.21% (32)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
67.5% (27)
3:1 Атлетико М
10% (4)
1:0 Атлетико М
7.5% (3)
3:0 Атлетико М
5% (2)
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