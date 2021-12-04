Аднан Янузай выполнил отвратительную подачу с угла поля - слишком высоко поднял мяч, отправив его за лицевую линию.

Менди получил мяч от Винисиуса и выполнил подачу в центр штрафной с левого края, найдя голову Субельдии.

Карвахаль отобрал мяч у Исака в своей штрафной, сместился на правый фланг и сумел заработать аут, едва не выпустив игровой снаряд за боковую.

Менди ворвался в штрафную площадку с левого фланга и выполнил прострел на Родриго, но его успели закрыть сразу два соперника, и мяч перехватили.

Каземиро при помощи подката остановил Александра Исака на левом фланге, после чего надеялся на аут, но арбитр посчитал иначе, заметив со стороны бразильца фол.

32' Оярсабаль завершает затяжную атаку прострелом во вратарскую, откуда мяч на угловой выбивает Менди.

31' Рико выполнил обостряющую передачу в штрафную площадь на Исака, которого успел опередить Карвахаль.

29' Тони Кроос нанёс удар со штрафного и попал в стенку, после чего хозяева выбили мяч за боковую линию.

28' Контратака гостей завершается назначением опасного штрафного в их пользу, а также выдачей жёлтой карточки Субельдии, который перед линией штрафной площади сбил Винисиуса.

27' "Реал" продолжает наносить удары. Теперь уже Лука Модрич выстрелил из пределов штрафной площадки, но снова удар сильным не получился, позволив Ремиро совершить уверенный сейв.

26' Ещё один корнер исполнили "сливочные", с левого фланга, но снова ничего опасного не создали - Алехандро Ремиро надёжно сыграл кулаками.

25' Тони Кроос выполнил подачу от углового флага - Микель Оярсабаль выиграл борьбу на втором этаже и выбил мяч из штрафной.

24' Родриго раскручивает Рико на правом крае штрафной площадки и стреляет в ближний угол - Ремиро переводит мяч за лицевую линию.

23' Янузай сместился с правого фланга в центр, сыграл в стенку с Исаком и нанёс удар в правый угол, однако не попал.

22' Жуниор Винисиус пробил из-под защитника с левого края штрафной площадки - в створ попал, но мощи не хватило, Ремиро разобрался.

21' Александр Исак совершил рывок к штрафной площадке, но до мяча не добрался, так как вовремя вышел Тибо Куртуа и игровой снаряд забрал.

20' Винисиус вошёл в штрафную площадь с левого фланга и отдал на Родриго, который залез в офсайд.

19' Пока непонятно, что именно случилось с Бензема, и в каком эпизоде он получил повреждение. Вполне вероятно, что причиной травмы стала усталость, ведь Карло Анчелотти, мягко говоря, не любит ротацию.

18' Ой-ой, Карим Бензема получил травму, которая не позволяет продолжить встречу - Лука Йович выходит вместо француза.

16' Каземиро нашёл длинной передачей Родриго, который попытался прорваться по правому флангу, но обыграть 1 в 1 Рико не сумел.

15' А теперь и гости нарушают правила - Каземиро на левом фланге ударил по ноге Александра Исака. Трибуны требовали жёлтую, но судья пока обходится без "горчичников".

14' Ферлан Менди оказался на газоне на левом фланге, получив по ногам от Микеля Оярсабаля.

13' Рико выполнил подачу во вратарскую на Исака, откуда Александр пробил головой и попал в выставленную ногу Милитао.

12' Винисиус не сумел выполнить точную проникающую передачу в штрафную - Гевара перехватил мяч, а потом отправился в контратаку.

11' Контратаку провели "сливочные". Родриго вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую на Бензема, но хозяева отбились.

10' Аднан Янузай выполнил подачу с углового с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, откуда его вынесли защитники "Реала".

8' Исак находит на левом фланге Рико, который выполняет прострел, попадает в Карвахаля и зарабатывает аут.

7' Родриго принял мяч на правом фланге и выполнил пас пяткой, но после того, как круглый покинул пределы поля, уйдя в аут.

6' Андер Гевара совершил тактический фол, сбив Тони Крооса в центре поля. Хесус Хиль Мансано штрафной назначил, а жёлтую решил пока не давать.

5' Винисиус сыграл в стенку с Бензема и нанёс удар из-за пределов штрафной площадки - Ремиро справился, забрав мяч намертво.

4' Исак запрессинговал Карвахаля, который решил не рисковать, сыграв через Куртуа, а Тибо отправил мяч на чужую половину поля.

3' "Реал Сосьедад" переходит на чужую половину поля и действует максимально аккуратно, обмениваясь короткими передачами.

2' Модрич выполнил передачу с правого фланга в центр на Бензема, но Карим до круглого не добрался, так как случился рикошет от соперника.