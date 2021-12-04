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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
26' Желтая карточка
Субельдия Игор
39'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
11
Янузай
Аднан
3
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Реал Сосьедад
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

17'
 
Йович Лука
Бензема Карим
26'
Субельдия Игор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

24 матча

16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.38
Ариц Элустондо 3 0.19
Исак Александр 3 (1) 0.19
Мерино Микель 2 0.13
Лобете Хулен 2 0.13
Барренечеа Андер 1 0.06
Сорлот Александр 1 0.06
Янузай Аднан 1 (1) 0.06
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 0.75
Винисиус Жуниор 9 0.56
Асенсио Марко 4 0.25
Начо Фернандес 2 0.13
Алаба Давид 1 0.06
Кроос Тони 1 0.06
Бэйл Гарет 1 0.06
Иско Аларкон 1 0.06
Карвахаль Даниэль 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Менди Ферлан 1 0.06
Камавинга Эдуардо 1 0.06
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
6
32%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

14
16
1 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
6
43%
4
25%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

19
35
2 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
3
9%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
8
42%
10
29%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Реал Мадрид 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 8 4 4 0 5 - 1 16
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Каземиро при помощи подката остановил Александра Исака на левом фланге, после чего надеялся на аут, но арбитр посчитал иначе, заметив со стороны бразильца фол. 
  • 36'
    Менди ворвался в штрафную площадку с левого фланга и выполнил прострел на Родриго, но его успели закрыть сразу два соперника, и мяч перехватили. 
  • 35'
    Карвахаль отобрал мяч у Исака в своей штрафной, сместился на правый фланг и сумел заработать аут, едва не выпустив игровой снаряд за боковую. 
  • 34'
    Менди получил мяч от Винисиуса и выполнил подачу в центр штрафной с левого края, найдя голову Субельдии. 
  • Угловой
    33'
    Аднан Янузай выполнил отвратительную подачу с угла поля - слишком высоко поднял мяч, отправив его за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    32'
    Оярсабаль завершает затяжную атаку прострелом во вратарскую, откуда мяч на угловой выбивает Менди. 
  • 31'
    Рико выполнил обостряющую передачу в штрафную площадь на Исака, которого успел опередить Карвахаль. 
  • 29'
    Тони Кроос нанёс удар со штрафного и попал в стенку, после чего хозяева выбили мяч за боковую линию. 
  • Желтая карточка
    28'
    Контратака гостей завершается назначением опасного штрафного в их пользу, а также выдачей жёлтой карточки Субельдии, который перед линией штрафной площади сбил Винисиуса. 
  • 27'
    "Реал" продолжает наносить удары. Теперь уже Лука Модрич выстрелил из пределов штрафной площадки, но снова удар сильным не получился, позволив Ремиро совершить уверенный сейв. 
  • Угловой
    26'
    Ещё один корнер исполнили "сливочные", с левого фланга, но снова ничего опасного не создали - Алехандро Ремиро надёжно сыграл кулаками. 
  • Угловой
    25'
    Тони Кроос выполнил подачу от углового флага - Микель Оярсабаль выиграл борьбу на втором этаже и выбил мяч из штрафной. 
  • Опасный момент
    24'
    Родриго раскручивает Рико на правом крае штрафной площадки и стреляет в ближний угол - Ремиро переводит мяч за лицевую линию. 
  • 23'
    Янузай сместился с правого фланга в центр, сыграл в стенку с Исаком и нанёс удар в правый угол, однако не попал. 
  • 22'
    Жуниор Винисиус пробил из-под защитника с левого края штрафной площадки - в створ попал, но мощи не хватило, Ремиро разобрался. 
  • 21'
    Александр Исак совершил рывок к штрафной площадке, но до мяча не добрался, так как вовремя вышел Тибо Куртуа и игровой снаряд забрал. 
  • Офсайд
    20'
    Винисиус вошёл в штрафную площадь с левого фланга и отдал на Родриго, который залез в офсайд. 
  • 19'
    Пока непонятно, что именно случилось с Бензема, и в каком эпизоде он получил повреждение. Вполне вероятно, что причиной травмы стала усталость, ведь Карло Анчелотти, мягко говоря, не любит ротацию. 
  • Замена
    18'
    Ой-ой, Карим Бензема получил травму, которая не позволяет продолжить встречу - Лука Йович выходит вместо француза. 
  • 16'
    Каземиро нашёл длинной передачей Родриго, который попытался прорваться по правому флангу, но обыграть 1 в 1 Рико не сумел. 
  • Фол, нарушение
    15'
    А теперь и гости нарушают правила - Каземиро на левом фланге ударил по ноге Александра Исака. Трибуны требовали жёлтую, но судья пока обходится без "горчичников". 
  • Травма, повреждение
    14'
    Ферлан Менди оказался на газоне на левом фланге, получив по ногам от Микеля Оярсабаля. 
  • Опасный момент
    13'
    Рико выполнил подачу во вратарскую на Исака, откуда Александр пробил головой и попал в выставленную ногу Милитао. 
  • 12'
    Винисиус не сумел выполнить точную проникающую передачу в штрафную - Гевара перехватил мяч, а потом отправился в контратаку. 
  • Опасный момент
    11'
    Контратаку провели "сливочные". Родриго вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую на Бензема, но хозяева отбились. 
  • Угловой
    10'
    Аднан Янузай выполнил подачу с углового с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, откуда его вынесли защитники "Реала". 
  • 8'
    Исак находит на левом фланге Рико, который выполняет прострел, попадает в Карвахаля и зарабатывает аут. 
  • 7'
    Родриго принял мяч на правом фланге и выполнил пас пяткой, но после того, как круглый покинул пределы поля, уйдя в аут. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Андер Гевара совершил тактический фол, сбив Тони Крооса в центре поля. Хесус Хиль Мансано штрафной назначил, а жёлтую решил пока не давать. 
  • 5'
    Винисиус сыграл в стенку с Бензема и нанёс удар из-за пределов штрафной площадки - Ремиро справился, забрав мяч намертво. 
  • 4'
    Исак запрессинговал Карвахаля, который решил не рисковать, сыграв через Куртуа, а Тибо отправил мяч на чужую половину поля. 
  • 3'
    "Реал Сосьедад" переходит на чужую половину поля и действует максимально аккуратно, обмениваясь короткими передачами. 
  • 2'
    Модрич выполнил передачу с правого фланга в центр на Бензема, но Карим до круглого не добрался, так как случился рикошет от соперника. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано даёт свисток - поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Реал Сосьедад
6.7% (10)
Ничья
16% (24)
Реал Мадрид
77.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.3% (71)
1:1 Ничья
12.7% (19)
0:1 Реал Мадрид
11.3% (17)
0:2 Реал Мадрид
5.3% (8)
1:3 Реал Мадрид
5.3% (8)
2:1 Реал Сосьедад
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Реал Сосьедад
2% (3)
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