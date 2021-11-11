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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

24 матча

16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.4
Ариц Элустондо 3 0.2
Исак Александр 3 (1) 0.2
Мерино Микель 2 0.13
Лобете Хулен 2 0.13
Барренечеа Андер 1 0.07
Сорлот Александр 1 0.07
Янузай Аднан 1 (1) 0.07
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 0.8
Винисиус Жуниор 9 0.6
Асенсио Марко 4 0.27
Начо Фернандес 2 0.13
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Бэйл Гарет 1 0.07
Иско Аларкон 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Менди Ферлан 1 0.07
Камавинга Эдуардо 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
6
32%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

14
16
1 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
6
43%
4
25%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

19
35
2 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
3
9%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
8
42%
10
29%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Реал Сосьедад 10.5% (4)
    X 15.8% (6)
    Реал Мадрид 73.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.48
    3.79
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    10.5% (4)
    Ничья
    15.8% (6)
    Реал Мадрид
    73.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    44.7% (17)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    10.5% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    10.5% (4)
    2:1 Реал Сосьедад
    5.3% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    5.3% (2)
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