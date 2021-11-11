Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
24 матча
16.7%
12.5%
70.8%
4 победы 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.4
|Ариц Элустондо
|3
|0.2
|Исак Александр
|3 (1)
|0.2
|Мерино Микель
|2
|0.13
|Лобете Хулен
|2
|0.13
|Барренечеа Андер
|1
|0.07
|Сорлот Александр
|1
|0.07
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.07
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|12 (1)
|0.8
|Винисиус Жуниор
|9
|0.6
|Асенсио Марко
|4
|0.27
|Начо Фернандес
|2
|0.13
|Алаба Давид
|1
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|Иско Аларкон
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Менди Ферлан
|1
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Ариц Элустондо
|2
|1
|Горосабел Андони
|3
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Янузай Аднан
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
6
32%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
3
30%
76-90
Забито
14
16
1 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
6
43%
4
25%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
19
35
2 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
3
9%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
5
26%
6
17%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
8
42%
10
29%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
10.5% (4)
Ничья
15.8% (6)
Реал Мадрид
73.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
44.7% (17)
1:1 Ничья
10.5% (4)
0:2 Реал Мадрид
10.5% (4)
0:1 Реал Мадрид
10.5% (4)
2:1 Реал Сосьедад
5.3% (2)
1:3 Реал Мадрид
5.3% (2)
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