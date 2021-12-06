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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Атлетик Б
0'
15' Желтая карточка
Дьене Даконам
17'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
30
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Хетафе
5-3-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

15'
Дьене Даконам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Хетафе
Атлетик Б

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы

26 матчей

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
69.2%
11.6%
5 побед 18 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.25
Рамирес Сандро 2 0.13
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.19
Гарсия Рауль 3 0.19
Муньяин Икер 2 (1) 0.13
Иньиго Мартинес 2 0.13
Вивиан Даниэль 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Дьене Даконам 3 1
Унал Энес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Рамирес Сандро 3 0
Мата Хайме 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Ньом Аллан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 2
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Саррага Ойер 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
5
50%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
26%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0
Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
12. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе 0:0 Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе 0:0 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Хетафе 15.3% (23)
X 54% (81)
Атлетик Б 30.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Атлетик Б
3.97
3.10
2.46
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Хетафе
15.3% (23)
Ничья
54% (81)
Атлетик Б
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (68)
1:2 Атлетик Б
16.7% (25)
0:1 Атлетик Б
10.7% (16)
2:1 Хетафе
6.7% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:0 Хетафе
3.3% (5)
2:0 Хетафе
1.3% (2)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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