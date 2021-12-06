Второй тайм

95' Рефери не любит споров - именно за это Мата Хайме сейчас получил желтую

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' УДАЛЕНИЕ! - Кике Санчес Флорес удален за устное оскорбление в адрес судьи

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Морсильо Хон получил желтую карточку от судьи

94' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Венседор Унай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Арамбарри Мауро из команды Хетафе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

91' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Тактическая замена. Нико Уильямс уходит с поля и его заменяет Морсильо Хон

88' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Хетафе

86' Должен был быть гол! Оливера Матиас имел отличный шанс, но Унаи Симон не дал голу состоятся!

86' Плохо сыграл Гарсия Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

85' Игрок Рамирес Сандро из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

84' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Венседор Унай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Назначен штрафной. Пострадал Нико Уильямс, его свалил Аленья Карлес

80' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

78' Арамбарри Мауро пробил со штрафного прямо в стенку

77' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Должен был быть гол! Рамирес Сандро имел отличный шанс, но Унаи Симон не дал голу состоятся!

76' ШАНС! Рамирес Сандро вышел один на один с голкипером...

75' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Рауль Гарсия наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

70' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Митрович Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Рамирес Сандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Нико Уильямс из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

62' Дамиан Суарес из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хетафе выполняет удар от ворот.

61' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

59' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Дамиан Суарес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Удар от ворот произведет Хетафе

58' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нико Уильямс из команды Атлетик Б подал угловой справа.

57' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

50' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хороший удар издали нанес Аленья Карлес , но отличный сейв сделал Унаи Симон. Угловой.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 9176 болельщиков

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...