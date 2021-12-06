Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 9176
15' Желтая карточкаДьене Даконам
90' Желтая карточкаМорсильо Хон
90' Красная карточкаКике Санчес Флорес
90' Желтая карточкаМата Хайме
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
15
Лекуе
Иньиго
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
30
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Хетафе
Атлетик Б
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 3 победы
26 матчей
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.2%
69.2%
11.6%
5 побед 18 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.25
|Рамирес Сандро
|2
|0.13
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.19
|Гарсия Рауль
|3
|0.19
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.13
|Иньиго Мартинес
|2
|0.13
|Вивиан Даниэль
|1
|0.06
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|1
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Рамирес Сандро
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|2
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Саррага Ойер
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Морсильо Хон
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
5
50%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
26%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0
Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Хетафе
15.3% (23)
Ничья
54% (81)
Атлетик Б
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (68)
1:2 Атлетик Б
16.7% (25)
0:1 Атлетик Б
10.7% (16)
2:1 Хетафе
6.7% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:0 Хетафе
3.3% (5)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
2:0 Хетафе
1.3% (2)
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