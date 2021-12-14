Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Теодорос Колокотронис
24' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
37' Желтая карточкаВергос Николаос
71' Желтая карточкаСони Кевен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Астерас
Панетоликос
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|4
|0.29
|Рехис Франсеск
|2
|0.14
|Риера Адриан
|2
|0.14
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.14
|Паскуаль Андрес
|1
|0.07
|Тилика Лео
|1
|0.07
|Альварес Федерико
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.29
|Дуарте Фредерику
|2
|0.14
|Карелис Никос
|2
|0.14
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.07
|Жестед Рюди
|1
|0.07
|Вароне Иван
|1
|0.07
|Флорес Дейби
|1
|0.07
|Диас Хорхе
|1
|0.07
|Морсай Йонатан
|1
|0.07
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Мелиссас Никос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
6
14
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
11
24
9 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 9
|35
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|Арис Салоники
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|ПАОК
|13
|7
|1
|5
|24 - 18
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Астерас
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 12
|15
|9.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|12.
|Ламия
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Астерас
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|11.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|3.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Панетоликос
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|8.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Астерас
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1