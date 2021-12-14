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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Панетоликос
0'
24' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
37' Желтая карточка
Вергос Николаос
71' Желтая карточка
Сони Кевен
78'

Ход матча

24'
Канеллопулос Гиоргос
 
37'
 
Вергос Николаос
42'
 
Карелис Никос
Морсай Йонатан
46'
Рехис Франсеск
Паскуаль Андрес
 
46'
Мунафо Хуан
Иглесиас Матиас
 
59'
 
Konstantinos Apostolakis
Корнелиус Дерек
65'
Альварес Федерико
Христос Тасулис
 
65'
Тилика Лео
Риера Адриан
 
71'
Сони Кевен
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 9
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панетоликос
2.35
3.93
7.00
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
18
Атьенса
Пичу
3
Христос
Тасулис
24
Канеллопулос
Гиоргос
17
Иглесиас
Матиас
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
Астерас
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Панетоликос

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 4 0.29
Рехис Франсеск 2 0.14
Риера Адриан 2 0.14
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.14
Паскуаль Андрес 1 0.07
Тилика Лео 1 0.07
Альварес Федерико 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Кармона Давид 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.29
Дуарте Фредерику 2 0.14
Карелис Никос 2 0.14
Мендоса Хавьер 1 (1) 0.07
Жестед Рюди 1 0.07
Вароне Иван 1 0.07
Флорес Дейби 1 0.07
Диас Хорхе 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 4 0
Гарсия Рубен II 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Мендоса Хавьер 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

6
14
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

11
24
9 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 9 35
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 13 7 2 4 15 - 12 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. ПАОК 13 7 1 5 24 - 18 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Астерас 0:0 14 3 6 5 12 - 12 15
9. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 0:0 14 3 4 7 14 - 25 13
12. Ламия 13 2 4 7 11 - 17 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
8. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
9. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Астерас 0:0 7 2 2 3 8 - 7 8
11. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 7 4 0 3 8 - 6 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Панетоликос 0:0 7 2 2 3 7 - 14 8
8. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Астерас 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панетоликос
2.35
3.93
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:0 Панетоликос онлайн


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Панетоликос

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