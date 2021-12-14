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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
1:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
24' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
37' Желтая карточка
Вергос Николаос
71' Желтая карточка
Сони Кевен
1:0
90' Гол
Рехис Франсеск
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
18
Атьенса
Пичу
3
Христос
Тасулис
24
Канеллопулос
Гиоргос
17
Иглесиас
Матиас
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
Астерас
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Панетоликос

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 4 0.29
Рехис Франсеск 3 0.21
Риера Адриан 2 0.14
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.14
Паскуаль Андрес 1 0.07
Тилика Лео 1 0.07
Альварес Федерико 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Кармона Давид 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.29
Дуарте Фредерику 2 0.14
Карелис Никос 2 0.14
Мендоса Хавьер 1 (1) 0.07
Жестед Рюди 1 0.07
Вароне Иван 1 0.07
Флорес Дейби 1 0.07
Диас Хорхе 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Костаньо Хосе 4 0
Сони Кевен 3 0
Гарсия Рубен II 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Альварес Федерико 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Мендоса Хавьер 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

11
25
9 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
4
16%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
3
27%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
18%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1
Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 9 35
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 13 7 2 4 15 - 12 23
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. ПАОК 13 7 1 5 24 - 18 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 13 2 4 7 11 - 17 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 7 4 0 3 8 - 6 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Где смотреть матч Астерас 1:0 Панетоликос онлайн


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