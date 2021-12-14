  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Барселона
 
Позже
Бока Хуниорс
Прогнозы 163
Барселона 44.2% (72)
X 23.3% (38)
Бока Хуниорс 32.5% (53)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бока Хуниорс
2.95
3.80
2.39
Все Коэффициенты
Новости
Барселона
Бока Хуниорс

История личных встреч

Барселона
Бока Хуниорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3
Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Барселона" - "Бока Хуниорс", в котором будет разыгран Кубок Марадоны. Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бока Хуниорс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 163
Барселона 44.2% (72)
X 23.3% (38)
Бока Хуниорс 32.5% (53)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бока Хуниорс
2.95
3.80
2.39
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Барселона - Бока Хуниорс онлайн


Прогнозы на матч Барселона - Бока Хуниорс

Исход игры
Барселона
45.7% (79)
Ничья
22.5% (39)
Бока Хуниорс
31.8% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.87% (83)
Меньше
34.13% (43)
Обе команды забьют
Да
83.33% (105)
Нет
16.67% (21)
Популярный счёт
1:2 Бока Хуниорс
22.5% (39)
2:1 Барселона
15% (26)
1:1 Ничья
14.5% (25)
2:0 Барселона
5.8% (10)
2:2 Ничья
4% (7)
3:2 Барселона
2.3% (4)
1:0 Барселона
1.7% (3)
0:1 Бока Хуниорс
1.7% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барселона
Бока Хуниорс

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 