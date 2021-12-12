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Барселона
 
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Бока Хуниорс
Прогнозы 44
Барселона 50% (22)
X 20.5% (9)
Бока Хуниорс 29.5% (13)
Все прогнозы

История личных встреч

Барселона
Бока Хуниорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бока Хуниорс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Барселона 50% (22)
    X 20.5% (9)
    Бока Хуниорс 29.5% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Барселона - Бока Хуниорс онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Бока Хуниорс

    Исход игры
    Барселона
    50% (22)
    Ничья
    20.5% (9)
    Бока Хуниорс
    29.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бока Хуниорс
    25% (11)
    2:1 Барселона
    25% (11)
    2:0 Барселона
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    9.1% (4)
    1:0 Барселона
    4.5% (2)
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    Барселона
    Бока Хуниорс

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