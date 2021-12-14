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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
1:0
20' Гол
Хотич Дино
29' Желтая карточка
Лопес Леонардо
2:0
45' Гол
Лопес Леонардо
62' Желтая карточка
Yahya Nadrani
90'+4
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
29
Миллан
Алехандро
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
26
Дель
Фабро
Дарио
12
Бернье
Антуан
8
Gerald
Kilota
44
Ibrahima
Cisse1
15
Сами
Лахссаини
88
Мазиз
Юссеф
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
Серкль Брюгге
4-3-3
Серен Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ВД
4:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 4 0.21
Хотич Дино 3 (1) 0.16
Миллан Алехандро 3 (2) 0.16
Деман Оливье 3 0.16
Рубио Вальдо 2 0.11
Даланн Йеспер 2 0.11
Уткус Эдгарас 2 0.11
Сомерс Тибо 2 0.11
Витиньо Виктор II 1 0.05
Лопес Леонардо 1 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.05
Попович Борис 1 0.05
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.37
Мазиз Юссеф 6 0.32
Джаллоу Абли 4 0.21
Муандилмаджи Мариус 2 0.11
Gerald Kilota 1 0.05
Fabrice Sambu 1 0.05
Дель Фабро Дарио 1 0.05
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 8 0
Уткус Эдгарас 7 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Матондо Рабби 2 1
Хотич Дино 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Декостере Роббе 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 5 1
Ibrahima Cisse1 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Gerald Kilota 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
0
0%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
25%
6
26%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
5
21%
5
22%
76-90

Пропущено

25
38
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
20%
2
5%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
5
20%
5
13%
46-60
3
12%
7
18%
61-75
6
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
14. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
15. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 18 4 5 9 27 - 41 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
3. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
6. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
10. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
11. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лопес Леонардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Лопес Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Хотич Дино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Серен Юнайтед онлайн


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