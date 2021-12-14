Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
20' ГолХотич Дино
29' Желтая карточкаЛопес Леонардо
2:0
45' ГолЛопес Леонардо
62' Желтая карточкаYahya Nadrani
Ход матча
20'
1:0
29'
45'
2:0
62'
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
36
Джаллоу
Абли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
История личных встреч
Серкль Брюгге
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|4
|0.21
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.16
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.16
|Деман Оливье
|3
|0.16
|Рубио Вальдо
|2
|0.11
|Даланн Йеспер
|2
|0.11
|Уткус Эдгарас
|2
|0.11
|Сомерс Тибо
|2
|0.11
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Попович Борис
|1
|0.05
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.37
|Мазиз Юссеф
|6
|0.32
|Джаллоу Абли
|4
|0.21
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.11
|Gerald Kilota
|1
|0.05
|Fabrice Sambu
|1
|0.05
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.05
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|8
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Матондо Рабби
|2
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|5
|1
|Ibrahima Cisse1
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Gerald Kilota
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Диш Гийом
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
14
23
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
0
0%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
25%
6
26%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
5
21%
5
22%
76-90
Пропущено
25
38
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
20%
2
5%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
5
20%
5
13%
46-60
3
12%
7
18%
61-75
6
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|14.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|15.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|18
|4
|5
|9
|27 - 41
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3