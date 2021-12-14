Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
35' Желтая карточкаПий Джуниор
51' Желтая карточкаЛавале Димитри
1:0
60' ГолРафаэлов Лиор
2:0
90' ГолАшимеру Маджид
Ход матча
35'
51'
60'
1:0
90'
2:0
17
Гомес
Серхио
40
Пий
Джуниор
20
Бауэр
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Андерлехт
Сент-Трейден
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
26 матчей
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|8
|0.42
|Рафаэлов Лиор
|8 (2)
|0.42
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.26
|Раман Бенито
|5 (1)
|0.26
|Куаме Кристиан
|4
|0.21
|Амузу Френсис
|2
|0.11
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|Ашимеру Маджид
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.05
|Телин Исаак
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.16
|Хаяси Даити
|2
|0.11
|Конате Мори
|2
|0.11
|Де Риддер Стив
|1
|0.05
|Номбе Мбойо
|1
|0.05
|Судзуки Юма
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бауэр Роберт
|1
|0.05
|Койта Абубакари
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Балонго Нельсон
|1
|0.05
|Хара Таити
|1
|0.05
|Райтц Рокко
|1
|0.05
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Амузу Френсис
|5
|0
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Худт Уэсли
|3
|0
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
6
5 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
7
30%
2
33%
61-75
7
30%
1
17%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
4
40%
6
32%
76-90
Забито
39
17
13 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
5%
2
12%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
6
15%
4
24%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
10
26%
4
24%
61-75
11
28%
2
12%
76-90
Пропущено
26
31
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
5
19%
4
13%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
4
15%
8
26%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Сент-Трейден 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|4.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|8.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|18
|4
|5
|9
|27 - 41
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|5.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3