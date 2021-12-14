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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
35' Желтая карточка
Пий Джуниор
51' Желтая карточка
Лавале Димитри
1:0
60' Гол
Рафаэлов Лиор
2:0
90' Гол
Ашимеру Маджид
90'+8
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
40
Пий
Джуниор
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
6
Конате
Мори
32
Дуркин
Кристофер
13
Какас
Либерато
44
Брюлс
Кристиан
9
Судзуки
Юма
Андерлехт
4-4-2
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Сент-Трейден

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 0.42
Рафаэлов Лиор 8 (2) 0.42
Гомес Серхио 5 (3) 0.26
Раман Бенито 5 (1) 0.26
Куаме Кристиан 4 0.21
Амузу Френсис 2 0.11
Версхарен Яри 2 0.11
Ашимеру Маджид 2 0.11
Мурильо Микаэль 1 0.05
Телин Исаак 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 3 (1) 0.16
Хаяси Даити 2 0.11
Конате Мори 2 0.11
Де Риддер Стив 1 0.05
Номбе Мбойо 1 0.05
Судзуки Юма 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бауэр Роберт 1 0.05
Койта Абубакари 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Балонго Нельсон 1 0.05
Хара Таити 1 0.05
Райтц Рокко 1 0.05
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Амузу Френсис 5 0
Олссон Кристоффер 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Худт Уэсли 3 0
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 4 1
Судзуки Юма 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Пий Джуниор 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
6
5 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
7
30%
2
33%
61-75
7
30%
1
17%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
4
40%
6
32%
76-90

Забито

39
17
13 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
5%
2
12%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
6
15%
4
24%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
10
26%
4
24%
61-75
11
28%
2
12%
76-90

Пропущено

26
31
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
5
19%
4
13%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
4
15%
8
26%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Сент-Трейден 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
4. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
5. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
6. Гент 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
8. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 18 4 5 9 27 - 41 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
3. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
5. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
6. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Пий Джуниор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 2:0 Сент-Трейден онлайн


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