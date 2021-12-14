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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Лидс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 159
Манчестер Сити 94.3% (150)
X 5% (8)
Лидс 0.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Лидс
1.17
9.51
20.54
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
11
Зинченко
Александр
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
1
Меслье
Иллан
46
Шеклтон
Джейми
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
3
Фирпо
Жуниор
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
10
Рафинья
Диас
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Манчестер Сити
3-4-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Лидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.44
Стерлинг Рахим 4 (1) 0.25
Фоден Фил 3 0.19
Гюндоган Илкай 3 0.19
Жезус Габриэль 2 0.13
Марез Рияд 2 0.13
Торрес Ферран 2 0.13
Де Брёйне Кевин 2 0.13
Родри Эрнандес 2 0.13
Грилиш Джек 1 0.06
Диаш Рубен 1 0.06
Фернандиньо Фернандо 1 0.06
Лапорт Эмерик 1 0.06
Канселу Жоау 0 0
Уокер Кайл 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 7 (2) 0.44
Бэмфорд Патрик 2 0.13
Морено Родриго 2 (1) 0.13
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Джелхардт Джо 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Родри Эрнандес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Диаш Рубен 3 0
Эдерсон Мораес 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Меслье Иллан 2 0
Даллас Стюарт 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
7
50%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
50%
1
7%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
16%
1
6%
1-15
3
10%
5
28%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
3
27%
10
42%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
Лидс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 25 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич 0:0 Заявка 17 2 5 10 8 - 32 11
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
13. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич 0:0 Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Предлагаем Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Лидс", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Тирни Пол

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Где смотреть матч Манчестер Сити - Лидс онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лидс

Исход игры
Манчестер Сити
94.3% (150)
Ничья
5% (8)
Лидс
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.59% (85)
Меньше
38.41% (53)
Обе команды забьют
Да
42.75% (59)
Нет
57.25% (79)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
30.8% (49)
3:1 Манчестер Сити
22% (35)
3:0 Манчестер Сити
15.7% (25)
2:1 Манчестер Сити
10.1% (16)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
3:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
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Манчестер Сити
Лидс

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