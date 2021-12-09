Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Лидс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.44
|Стерлинг Рахим
|4 (1)
|0.25
|Фоден Фил
|3
|0.19
|Гюндоган Илкай
|3
|0.19
|Жезус Габриэль
|2
|0.13
|Марез Рияд
|2
|0.13
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.13
|Родри Эрнандес
|2
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.06
|Диаш Рубен
|1
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.06
|Лапорт Эмерик
|1
|0.06
|Канселу Жоау
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|7 (2)
|0.44
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.13
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.13
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.06
|Робертс Тайлер
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Льоренте Диего
|1
|0.06
|Джелхардт Джо
|1
|0.06
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|5
|0
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|4
|0
|Робертс Тайлер
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Меслье Иллан
|2
|0
|Даллас Стюарт
|1
|0
|Джелхардт Джо
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
7
50%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
50%
1
7%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
16%
1
6%
1-15
3
10%
5
28%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
3
27%
10
42%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
Лидс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лидс
Исход игры
Манчестер Сити
97.1% (34)
Ничья
2.9% (1)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.53% (25)
Меньше
26.47% (9)
Обе команды забьют
Да
47.06% (16)
Нет
52.94% (18)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
31.4% (11)
3:0 Манчестер Сити
22.9% (8)
2:0 Манчестер Сити
22.9% (8)
2:1 Манчестер Сити
11.4% (4)
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