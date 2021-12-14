Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
20' Желтая карточкаДевале Жиль
0:1
45' ГолД'Эне Кристоф
61' Желтая карточкаЯкель Фредерик
0:2
63' ГолВандандриш Кевин
Ход матча
20'
45'
0:1
61'
63'
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Остенде
Кортрейк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|10 (1)
|0.53
|Амброз Тьерри
|3
|0.16
|Бэтцнер Ник
|2
|0.11
|Якель Фредерик
|2
|0.11
|Амаде Альфонс
|2
|0.11
|Квасина Марко
|1
|0.05
|Капон Брехт
|1
|0.05
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (3)
|0.42
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.26
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.16
|Вандандриш Кевин
|2
|0.11
|Шевалье Тедди
|2
|0.11
|Алиуи Рашид
|1
|0.05
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|Марлос Морено
|1
|0.05
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|5
|1
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|5
|1
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Вандандриш Кевин
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Мбайо Дилан
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
4
36%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Забито
21
25
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
6
29%
5
20%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
39
20
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
4
10%
3
15%
1-15
5
13%
3
15%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
7
18%
4
20%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
11
28%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|4.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|8.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|18
|4
|5
|9
|27 - 41
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|5.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3