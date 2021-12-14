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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
0:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
20' Желтая карточка
Девале Жиль
0:1
45' Гол
Д'Эне Кристоф
61' Желтая карточка
Якель Фредерик
0:2
63' Гол
Вандандриш Кевин
90'+8
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
23
Амаде
Альфонс
6
Д'Арпино
Максим
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
31
Илич
Марко
30
Д'Эне
Кристоф
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
2
Девале
Жиль
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
7
Мбайо
Дилан
Остенде
4-4-2
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Остенде
Кортрейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
ПДА
1:0
ТМК
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛЖ
1:7
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 10 (1) 0.53
Амброз Тьерри 3 0.16
Бэтцнер Ник 2 0.11
Якель Фредерик 2 0.11
Амаде Альфонс 2 0.11
Квасина Марко 1 0.05
Капон Брехт 1 0.05
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (3) 0.42
Гейе Папе Хабиб 5 0.26
Д'Эне Кристоф 3 0.16
Вандандриш Кевин 2 0.11
Шевалье Тедди 2 0.11
Алиуи Рашид 1 0.05
Сейнсбери Трент 1 0.05
Оканси Эрик 1 0.05
Марлос Морено 1 0.05
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Палаверса Анте 0 0
Mathias Fixelles 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 5 1
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Якель Фредерик 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 5 1
Ружо Лукас 6 0
Сейнсбери Трент 5 0
Вандандриш Кевин 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Мбайо Дилан 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
4
36%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Забито

21
25
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
6
29%
5
20%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

39
20
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
4
10%
3
15%
1-15
5
13%
3
15%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
7
18%
4
20%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
11
28%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
4. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
5. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
6. Гент 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
8. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 18 4 5 9 27 - 41 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
3. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
5. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
6. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Д'Эне Кристоф бьет в цель!
  • 37'
    Abdelkahar Kadri уходит с поля. Марлос Морено выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Девале Жиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 0:2 Кортрейк онлайн


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