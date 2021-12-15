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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
6' Гол
Нойхаус Флориан
16'

Ход матча

6'
Нойхаус Флориан
(Скалли Джозеф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 143
Боруссия М 60.8% (87)
X 15.4% (22)
Айнтрахт Фр 23.8% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Айнтрахт Фр
2.15
4.83
6.34
Все Коэффициенты
Новости
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
8
Закария
Денис
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
17
Коне
Куадио
22
Бенеш
Ласло
20
Нец
Лука
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Боруссия М
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Айнтрахт Фр

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.44
Плеа Алассан 3 0.19
Нойхаус Флориан 3 0.19
Штиндль Ларс 2 0.13
Закария Денис 2 0.13
Эмболо Брель 1 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Бенсебаини Рами 1 0.06
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.19
Борре Рафаэль 3 0.19
Соу Джибриль 2 0.13
Н'Дика Эван 2 0.13
Линнстрем Йеспер 2 0.13
Тута 2 0.13
Хёуге Йенс 2 0.13
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.13
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Закария Денис 4 0
Коне Куадио 4 0
Бейер Луис 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Ленц Кристофер 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
9 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
4
40%
1
7%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
47%
1
13%
76-90

Забито

20
22
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
30%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
6
30%
5
23%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
8
36%
76-90

Пропущено

27
23
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
9
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
9. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
10. Боруссия М 1:0 Заявка 16 6 3 7 20 - 28 21
11. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 23 21
12. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
13. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
14. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
5. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
6. Боруссия М 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 10 17
7. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
8. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
12. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. Боруссия М 1:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Боруссия М 60.8% (87)
X 15.4% (22)
Айнтрахт Фр 23.8% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Айнтрахт Фр
2.15
4.83
6.34
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Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Боруссия М
60.3% (91)
Ничья
15.9% (24)
Айнтрахт Фр
23.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
75.74% (103)
Меньше
24.26% (33)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
35.8% (54)
1:2 Айнтрахт Фр
15.2% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (10)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
3:2 Боруссия М
5.3% (8)
2:0 Боруссия М
3.3% (5)
3:1 Боруссия М
2.6% (4)
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