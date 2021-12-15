Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Боруссия Парк
1:0
6' ГолНойхаус Флориан
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Коне
Куадио
22
Бенеш
Ласло
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
История личных встреч
Боруссия М
Айнтрахт Фр
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.44
|Плеа Алассан
|3
|0.19
|Нойхаус Флориан
|3
|0.19
|Штиндль Ларс
|2
|0.13
|Закария Денис
|2
|0.13
|Эмболо Брель
|1
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Бенсебаини Рами
|1
|0.06
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|3
|0.19
|Борре Рафаэль
|3
|0.19
|Соу Джибриль
|2
|0.13
|Н'Дика Эван
|2
|0.13
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.13
|Тута
|2
|0.13
|Хёуге Йенс
|2
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.13
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Якич Кристиян
|1
|0.06
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Коне Куадио
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
15
9 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
4
40%
1
7%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
47%
1
13%
76-90
Забито
20
22
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
30%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
6
30%
5
23%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
8
36%
76-90
Пропущено
27
23
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
6
22%
3
13%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
9
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Майнц
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 16
|24
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 28
|21
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 25
|20
|13.
|Бохум
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 10
|17
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|9.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|12.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия М
60.3% (91)
Ничья
15.9% (24)
Айнтрахт Фр
23.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
75.74% (103)
Меньше
24.26% (33)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
35.8% (54)
1:2 Айнтрахт Фр
15.2% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (10)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
3:2 Боруссия М
5.3% (8)
2:0 Боруссия М
3.3% (5)
3:1 Боруссия М
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!