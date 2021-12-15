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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10028
Айнтрахт Фр
0'
1:0
6' Гол
Нойхаус Флориан
39' Желтая карточка
Тута
42' Желтая карточка
Борре Рафаэль
43' Желтая карточка
Эмболо Брель
1:1
45' Гол
Борре Рафаэль
1:2
50' Гол
Линнстрем Йеспер
2:2
54' Пенальти
Бенсебаини Рами
2:3
55' Гол
Камада Даити
62' Желтая карточка
Коне Куадио
70' Вторая желтая карточка
Тута
72' Желтая карточка
Да Коста Данни
90' Желтая карточка
Ленц Кристофер
90'+5

Ход матча

6'
Нойхаус Флориан
(Скалли Джозеф)
1:0
28'
 
Роде Себастьян
Якич Кристиян
39'
 
Тута
42'
 
Борре Рафаэль
43'
Эмболо Брель
 
45'
1:1
Борре Рафаэль
(Линнстрем Йеспер)
50'
1:2
Линнстрем Йеспер
(Н'Дика Эван)
54'
Бенсебаини Рами
2:2
55'
2:3
Камада Даити
(Борре Рафаэль)
62'
Коне Куадио
 
64'
Крамер Кристоф
Нойхаус Флориан
 
64'
Тюрам Маркус
Бенеш Ласло
 
70'
 
Тута
72'
 
Да Коста Данни
73'
 
Хасебе Макото
Борре Рафаэль
76'
Херрманн Патрик
Скалли Джозеф
 
83'
 
Ленц Кристофер
Соу Джибриль
83'
 
Баркок Аймен
Линнстрем Йеспер
89'
Беннеттс Кинан
Нец Лука
 
90'
 
Ленц Кристофер

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 151
Боруссия М 60.3% (91)
X 15.9% (24)
Айнтрахт Фр 23.8% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
8
Закария
Денис
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
17
Коне
Куадио
22
Бенеш
Ласло
20
Нец
Лука
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Боруссия М
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Айнтрахт Фр

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.44
Плеа Алассан 3 0.19
Нойхаус Флориан 3 0.19
Штиндль Ларс 2 0.13
Закария Денис 2 0.13
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.13
Эмболо Брель 1 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 4 0.25
Костич Филип 3 0.19
Линнстрем Йеспер 3 0.19
Соу Джибриль 2 0.13
Н'Дика Эван 2 0.13
Тута 2 0.13
Хёуге Йенс 2 0.13
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.13
Камада Даити 1 0.06
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 3 0
Эмболо Брель 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Тута 2 1
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
29%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

13
17
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
47%
1
13%
76-90

Забито

22
25
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
7
32%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
6
27%
6
24%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Пропущено

30
25
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
5
20%
1-15
5
17%
6
24%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
9
30%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 10 2 4 36 - 23 32
3. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 37 - 24 28
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 8 3 5 32 - 23 27
5. Фрайбург 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 7 3 6 30 - 19 24
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург 0:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 26 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 16 1 2 13 13 - 46 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 7 1 1 23 - 12 22
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 12 13
11. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
16. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
14. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Аугсбург 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
16. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 1 8 6 - 31 1
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Боруссия М 60.3% (91)
X 15.9% (24)
Айнтрахт Фр 23.8% (36)
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Прогнозы на матч Боруссия М 2:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Боруссия М
60.3% (91)
Ничья
15.9% (24)
Айнтрахт Фр
23.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
75.74% (103)
Меньше
24.26% (33)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
35.8% (54)
1:2 Айнтрахт Фр
15.2% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
2:2 Ничья
6.6% (10)
3:2 Боруссия М
5.3% (8)
2:0 Боруссия М
3.3% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
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