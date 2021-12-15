Второй тайм

95' Сегодняшная посещаемость составляет 10028 болельщиков

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Херрманн Патрик хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

93' Ленц Кристофер получает желтую карточку за нырок

93' Ленц Кристофер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

91' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

89' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Беннеттс Кинан

89' Хороший удар издали нанес Гинтер Маттиас , но отличный сейв сделал Кевин Трапп. Угловой.

89' Костич Филип нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

88' Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Херрманн Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Баркок Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Линнстрем Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гинтер Маттиас оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кевин Трапп перевел мяч на угловой.

81' Лука Нец из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

81' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

80' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Боруссия М нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

79' Так близко к голу! Крамер Кристоф имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кевин Трапп!

78' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Херрманн Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Игра в одни ворота сейчас. Боруссия М доминирует и владеет мячом

75' Соу Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Плохо сыграл Да Коста Данни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лука Нец навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

72' Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Лука Нец навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Тута получает вторую желтую карточку. Удаление.

69' Камада Даити имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

68' Лука Нец навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эмболо Брель не смог попасть в створ ударом издали

65' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

63' Матч возобновлен

63' Камада Даити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

61' Линнстрем Йеспер из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

61' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Выглядело как неплохой момент. Костич Филип из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

59' Линнстрем Йеспер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

56' Отличный командный гол!

55' Г О О О О Л - Камада Даити забивает с левой ноги!

54' Г О О О О О Л - Бенсебаини Рами из команды Боруссия М забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Кевин Трапп прыгнул не в ту сторону.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Куадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лука Нец из команды Боруссия М делает пас партнеру.

50' Г О О О О Л - Линнстрем Йеспер забивает с левой ноги!

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

46' Плохо сыграл Гинтер Маттиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара