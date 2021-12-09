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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 43
Бёрнли 46.5% (20)
X 25.6% (11)
Уотфорд 27.9% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Уотфорд
2.22
3.76
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бёрнли
Уотфорд

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.33
Вуд Крис 3 0.2
Ми Бен 2 0.13
Лоутон Мэттью 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Выдра Матей 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 7 0.44
Кинг Джошуа 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 5 0.31
Эрнандес Хуан 2 0.13
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
1
8%
7
32%
76-90

Пропущено

22
30
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
27%
7
23%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
4
18%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2
Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Бёрнли 46.5% (20)
    X 25.6% (11)
    Уотфорд 27.9% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Уотфорд
    2.22
    3.76
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бёрнли - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд

    Исход игры
    Бёрнли
    46.5% (20)
    Ничья
    25.6% (11)
    Уотфорд
    27.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.83% (11)
    Меньше
    73.17% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    32.6% (14)
    1:1 Ничья
    23.3% (10)
    1:2 Уотфорд
    11.6% (5)
    2:1 Бёрнли
    9.3% (4)
    0:1 Уотфорд
    7% (3)
    2:0 Бёрнли
    4.7% (2)
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    Бёрнли
    Уотфорд

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