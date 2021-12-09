Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Бёрнли
Уотфорд
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.2
|Ми Бен
|2
|0.13
|Лоутон Мэттью
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Выдра Матей
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|7
|0.44
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.31
|Сарр Исмаила
|5
|0.31
|Эрнандес Хуан
|2
|0.13
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.06
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
13
22
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
1
8%
7
32%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
27%
7
23%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
4
18%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2
Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|10.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
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Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд
Исход игры
Бёрнли
46.5% (20)
Ничья
25.6% (11)
Уотфорд
27.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.83% (11)
Меньше
73.17% (30)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
32.6% (14)
1:1 Ничья
23.3% (10)
1:2 Уотфорд
11.6% (5)
2:1 Бёрнли
9.3% (4)
0:1 Уотфорд
7% (3)
2:0 Бёрнли
4.7% (2)
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