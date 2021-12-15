Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: ВВК Арена
0:1
19' ГолАндре Силва
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
РБ Лейпциг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.19
|Хан Андре
|2
|0.13
|Зачири Анди
|2
|0.13
|Грегорич Михаэль
|2
|0.13
|Оксфорд Рис
|2
|0.13
|Калиджиури Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Дорш Никлас
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|7
|0.44
|Андре Силва
|4 (1)
|0.25
|Поульсен Юссуф
|4
|0.25
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.25
|Собослаи Доминик
|3
|0.19
|Хайдара Амаду
|2
|0.13
|Гвардиол Йошко
|1
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Лаймер Конрад
|1
|0.06
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|Новоа Уго
|1
|0.06
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Забито
5
25
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
20%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
2
40%
7
28%
61-75
2
40%
5
20%
76-90
Пропущено
11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
45%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
11%
1
3%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
17%
8
28%
61-75
5
28%
5
17%
76-90
Пропущено
23
19
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
26%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
1
4%
6
32%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 23
|32
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|37 - 24
|28
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|32 - 23
|27
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|6.
|Майнц
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 16
|24
|7.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 19
|24
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 25
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|16
|1
|2
|13
|13 - 46
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 12
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|3.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 12
|13
|11.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|9.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|14.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 31
|1
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Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
5.7% (8)
Ничья
7.9% (11)
РБ Лейпциг
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
83.82% (114)
Нет
16.18% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60% (84)
1:3 РБ Лейпциг
9.3% (13)
0:2 РБ Лейпциг
8.6% (12)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:0 Аугсбург
3.6% (5)
0:1 РБ Лейпциг
2.9% (4)
2:1 Аугсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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