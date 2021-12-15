  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
19' Гол
Андре Силва
26'

Ход матча

19'
0:1
Андре Силва
(Хенрихс Бенджамин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 139
Аугсбург 5.8% (8)
X 7.9% (11)
РБ Лейпциг 86.3% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
РБ Лейпциг
8.27
5.40
1.43
Все Коэффициенты
Новости
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
2
Гумни
Роберт
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
11
Грегорич
Михаэль
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Аугсбург
РБ Лейпциг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.19
Хан Андре 2 0.13
Зачири Анди 2 0.13
Грегорич Михаэль 2 0.13
Оксфорд Рис 2 0.13
Калиджиури Даниэль 1 (1) 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Дорш Никлас 1 0.06
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.44
Андре Силва 4 (1) 0.25
Поульсен Юссуф 4 0.25
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.25
Собослаи Доминик 3 0.19
Хайдара Амаду 2 0.13
Гвардиол Йошко 1 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Лаймер Конрад 1 0.06
Мукиэле Норди 1 0.06
Новоа Уго 1 0.06
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Хан Андре 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Дорш Никлас 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Грегорич Михаэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Иаго Лопес 1 0
Зачири Анди 1 0
Кордова Серхио 1 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
1
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Забито

5
25
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
20%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
2
40%
7
28%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
45%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
11%
1
3%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
17%
8
28%
61-75
5
28%
5
17%
76-90

Пропущено

23
19
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
26%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
1
4%
6
32%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 10 2 4 36 - 23 32
3. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 37 - 24 28
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 8 3 5 32 - 23 27
5. Фрайбург 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 7 3 6 30 - 19 24
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург 0:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 26 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 16 1 2 13 13 - 46 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 7 1 1 23 - 12 22
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 12 13
11. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
16. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
14. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Аугсбург 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
16. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 1 8 6 - 31 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Аугсбург 5.8% (8)
X 7.9% (11)
РБ Лейпциг 86.3% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
РБ Лейпциг
8.27
5.40
1.43
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аугсбург 0:1 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Аугсбург
5.7% (8)
Ничья
7.9% (11)
РБ Лейпциг
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
83.82% (114)
Нет
16.18% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60% (84)
1:3 РБ Лейпциг
9.3% (13)
0:2 РБ Лейпциг
8.6% (12)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:0 Аугсбург
3.6% (5)
0:1 РБ Лейпциг
2.9% (4)
2:1 Аугсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аугсбург
РБ Лейпциг

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 