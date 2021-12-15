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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
1:1
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
19' Гол
Андре Силва
44' Желтая карточка
Дорш Никлас
1:1
86' Пенальти
Калиджиури Даниэль
87' Желтая карточка
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
90'+4

Ход матча

19'
0:1
Андре Силва
(Хенрихс Бенджамин)
44'
Дорш Никлас
 
46'
 
Мукиэле Норди
Симакан Мохамед
46'
 
Адамс Тайлер
Лаймер Конрад
46'
Майер Арне
Варгас Рубен
 
46'
Педерсен Мадс
Моравек Ян
 
64'
 
Собослаи Доминик
Форсберг Эмиль
66'
Кордова Серхио
Йенсен Фредрик
 
67'
Калиджиури Даниэль
Грегорич Михаэль
 
80'
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Хан Андре
 
86'
Калиджиури Даниэль
1:1
86'
 
Броббей Брайан
Андре Силва
87'
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Аугсбург 5.7% (8)
X 7.9% (11)
РБ Лейпциг 86.4% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
2
Гумни
Роберт
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
11
Грегорич
Михаэль
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Аугсбург
РБ Лейпциг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.19
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.13
Хан Андре 2 0.13
Зачири Анди 2 0.13
Грегорич Михаэль 2 0.13
Оксфорд Рис 2 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Дорш Никлас 1 0.06
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.44
Андре Силва 5 (1) 0.31
Поульсен Юссуф 4 0.25
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.25
Собослаи Доминик 3 0.19
Хайдара Амаду 2 0.13
Гвардиол Йошко 1 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Лаймер Конрад 1 0.06
Мукиэле Норди 1 0.06
Новоа Уго 1 0.06
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Хан Андре 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Дорш Никлас 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Грегорич Михаэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Иаго Лопес 1 0
Зачири Анди 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Забито

5
25
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
20%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
2
40%
7
28%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
45%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
11%
1
3%
1-15
4
21%
5
17%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Пропущено

24
20
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
6
25%
4
20%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
5
21%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
4. Хоффенхайм Заявка 16 8 3 5 34 - 25 27
5. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
8. Унион Берлин Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
9. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 30 - 20 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Аугсбург Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 1 1 14 13 - 49 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
13. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
14. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Аугсбург 5.7% (8)
X 7.9% (11)
РБ Лейпциг 86.4% (121)
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Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Аугсбург
5.7% (8)
Ничья
7.9% (11)
РБ Лейпциг
86.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
83.82% (114)
Нет
16.18% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
60% (84)
1:3 РБ Лейпциг
9.3% (13)
0:2 РБ Лейпциг
8.6% (12)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:0 Аугсбург
3.6% (5)
0:1 РБ Лейпциг
2.9% (4)
2:1 Аугсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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