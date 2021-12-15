Второй тайм

94' Дорш Никлас из команды Аугсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Анхелиньо Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Плохо сыграл Йошко Гвардиол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Дорш Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Безумный фол. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль грубо играет против соперника. Пострадал Йошко Гвардиол

86' 'Г О О О О О Л - Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург забивает с пенальти! Он пробил правой. Петер Гулачи был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

85' Гумни Роберт из команды Аугсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аугсбург пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Гулачи Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Иаго Лопес из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Аугсбург выполняет удар от ворот.

82' Шанс! Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо

81' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кордова Серхио и попал в каркас ворот!

79' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Дорш Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Анхелиньо Хосе нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

75' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

73' ШТАНГА! Пробил головой Мукиэле Норди прямо в каркас ворот!

72' Должен был быть гол! Андре Силва имел отличный шанс, но Рафал Гикевич не дал голу состоятся!

72' Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

68' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Аугсбург выполняет удар от ворот.

65' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Майер Арне из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Майер Арне из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Оксфорд Рис из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Какой промах! Оксфорд Рис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

50' Хенрихс Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хан Андре из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

48' Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Грегорич Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гумни Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля