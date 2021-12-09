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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Гройтер Фюрт
Прогнозы 43
Боруссия Д 97.7% (42)
X 0% (0)
Гройтер Фюрт 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Гройтер Фюрт
1.12
12.00
32.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия Д
Гройтер Фюрт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
Б
1:6
Б
3:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (2) 0.73
Ройс Марко 4 0.27
Брандт Юлиан 4 0.27
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.2
Беллингхем Джуд 2 0.13
Азар Торган 2 0.13
Мален Дониэлл 2 0.13
Джованни Рейна 2 0.13
Джан Эмре 2 (2) 0.13
Хуммельс Матс 1 0.07
Тиггес Штеффен 1 0.07
Мёнье Тома 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.27
Левелинг Джейми 3 0.2
Иттен Седрик 2 0.13
Тильман Тимоти 1 0.07
Нильсен Ховард 1 0.07
Дуджак Джереми 1 0.07
Майерхёфер Марко 1 0.07
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 4 0
Розе Марко 1 1
Хуммельс Матс 2 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Джан Эмре 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
17%
1
13%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
6
26%
1
13%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
29
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
2
17%
5
17%
61-75
5
42%
6
21%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Забито

35
17
14 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
11%
1
6%
1-15
3
9%
2
12%
16-30
7
20%
2
12%
31-45
9
26%
4
24%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
7
20%
4
24%
76-90

Пропущено

24
42
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
5
21%
8
19%
31-45
5
21%
8
19%
46-60
3
13%
7
17%
61-75
6
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
10. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
11. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
12. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
13. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
16. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Гройтер Фюрт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Гройтер Фюрт 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Гройтер Фюрт
    1.12
    12.00
    32.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боруссия Д - Гройтер Фюрт онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Гройтер Фюрт
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    29.27% (12)
    Нет
    70.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    34.9% (15)
    3:0 Боруссия Д
    18.6% (8)
    3:1 Боруссия Д
    14% (6)
    2:1 Боруссия Д
    9.3% (4)
    4:0 Боруссия Д
    9.3% (4)
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    Боруссия Д
    Гройтер Фюрт

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