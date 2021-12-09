Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Гройтер Фюрт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|0.73
|Ройс Марко
|4
|0.27
|Брандт Юлиан
|4
|0.27
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.2
|Беллингхем Джуд
|2
|0.13
|Азар Торган
|2
|0.13
|Мален Дониэлл
|2
|0.13
|Джованни Рейна
|2
|0.13
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.13
|Хуммельс Матс
|1
|0.07
|Тиггес Штеффен
|1
|0.07
|Мёнье Тома
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.27
|Левелинг Джейми
|3
|0.2
|Иттен Седрик
|2
|0.13
|Тильман Тимоти
|1
|0.07
|Нильсен Ховард
|1
|0.07
|Дуджак Джереми
|1
|0.07
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|4
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
17%
1
13%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
6
26%
1
13%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
29
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
2
17%
5
17%
61-75
5
42%
6
21%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Забито
35
17
14 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
11%
1
6%
1-15
3
9%
2
12%
16-30
7
20%
2
12%
31-45
9
26%
4
24%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
7
20%
4
24%
76-90
Пропущено
24
42
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
5
12%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
5
21%
8
19%
31-45
5
21%
8
19%
46-60
3
13%
7
17%
61-75
6
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Гройтер Фюрт
Исход игры
Боруссия Д
97.7% (42)
Ничья
0% (0)
Гройтер Фюрт
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
29.27% (12)
Нет
70.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.9% (15)
3:0 Боруссия Д
18.6% (8)
3:1 Боруссия Д
14% (6)
2:1 Боруссия Д
9.3% (4)
4:0 Боруссия Д
9.3% (4)
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